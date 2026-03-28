Prossedi, urta un’auto e scappa: i Carabinieri denunciano un 40enne

Avrebbe causato un incidente stradale e si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso alla persona coinvolta. Per questo un uomo di 40 anni, residente a Frosinone e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Prossedi. L’attività investigativa è stata avviata a seguito della querela presentata da un uomo di 57 anni, anch’egli residente a Frosinone, rimasto coinvolto nel sinistro. Le indagini, condotte dai militari della Stazione locale, si sono basate su accertamenti mirati e sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo quanto ricostruito, l’episodio risale al 7 febbraio, quando il quarantenne, alla guida del proprio veicolo, avrebbe urtato lateralmente l’auto condotta dal 57enne, che procedeva nel senso opposto di marcia. Dopo l’impatto, invece di fermarsi, si sarebbe dato alla fuga senza prestare assistenza. Gli ulteriori controlli eseguiti dai Carabinieri il 20 febbraio sul veicolo in uso all’indagato hanno permesso di riscontrare danni compatibili con la dinamica dell’incidente descritta dalla vittima. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per lesioni personali stradali e fuga con omissione di soccorso.