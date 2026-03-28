CRONACA
Prossedi, urta un’auto e scappa: i Carabinieri denunciano un 40enne
Avrebbe causato un incidente stradale e si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso alla persona coinvolta. Per questo un uomo di 40 anni, residente a Frosinone e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Prossedi. L’attività investigativa è stata avviata a seguito della querela presentata da un uomo di 57 anni, anch’egli residente a Frosinone, rimasto coinvolto nel sinistro. Le indagini, condotte dai militari della Stazione locale, si sono basate su accertamenti mirati e sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo quanto ricostruito, l’episodio risale al 7 febbraio, quando il quarantenne, alla guida del proprio veicolo, avrebbe urtato lateralmente l’auto condotta dal 57enne, che procedeva nel senso opposto di marcia. Dopo l’impatto, invece di fermarsi, si sarebbe dato alla fuga senza prestare assistenza. Gli ulteriori controlli eseguiti dai Carabinieri il 20 febbraio sul veicolo in uso all’indagato hanno permesso di riscontrare danni compatibili con la dinamica dell’incidente descritta dalla vittima. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per lesioni personali stradali e fuga con omissione di soccorso.
CRONACA
Sicurezza stradale, attivo a Cisterna il semaforo tra via Provinciale per Latina e via Enrico Toti
Sicurezza stradale al centro degli interventi nel territorio di Cisterna di Latina, dove è attivo il sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche all’incrocio tra via Provinciale per Latina e via Enrico Toti. Un punto considerato particolarmente sensibile per la viabilità cittadina, anche per la presenza nelle vicinanze di una scuola dell’infanzia e di una scuola primaria. A chiarire le modalità di funzionamento è il comandante della Polizia Locale, Raoul De Michelis, che precisa come le sanzioni vengano elevate esclusivamente per il passaggio con semaforo rosso. Il comandante sottolinea inoltre che non incide sull’accertamento la presenza dell’attraversamento pedonale rialzato, posizionato dopo la linea di arresto: il superamento del dosso avviene infatti quando l’infrazione è già stata commessa. Dai dati raccolti emerge che la percentuale dei veicoli sanzionati è pari allo 0,34% del traffico complessivo, circa un mezzo ogni 300 in transito.
CRONACA
Dal 1° aprile sosta libera e gratuita a Formia
Sosta libera e gratuita su tutto il territorio comunale di Formia a partire dal primo aprile 2026. Lo rende noto l’amministrazione comunale, precisando che il provvedimento resterà in vigore fino a nuove disposizioni. La misura riguarda l’intero territorio cittadino e consente agli automobilisti di parcheggiare senza pagamento, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e della segnaletica presente. Dal Comune arriva l’invito ai cittadini a prestare comunque attenzione alle indicazioni stradali e alle eventuali limitazioni già in vigore, che continueranno a essere valide anche durante il periodo di gratuità della sosta. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale dell’ente o contattare il servizio di Polizia Locale.
CRONACA
Latina, tre etti di cocaina in auto, arrestato un 27enne romeno
LATINA – Fermato per un controllo stradale dai Carabinieri del Sezione Radiomobile di Latina, è stato arrestato, in flagranza di reato, un cittadino romeno di 27 anni residente a Latina. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì. In auto, il ragazzo aveva tre involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 332 grammi di cocaina. Due gli sono stati trovati durante una perquisizione personale sotto gli abiti, l’altro era nascosto sotto il sedile dell’auto. nel cruscotto invece c’era un coltello a serramanico.
A casa del ragazzo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto circa 2 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.
Il materiale rinvenuto è stato repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’A.G., e la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.
L’arrestato, è agli arresti domiciliari
Più Letti
-
NOTIZIARI2 giorni fa
Gr Latina – 26 marzo 2026 ore 7
-
NOTIZIARI3 giorni fa
Gr Latina – 25 marzo 2026 ore 18
-
NOTIZIARI3 giorni fa
Gr Latina – 25 marzo 2026 ore 8
-
NOTIZIARI4 giorni fa
Gr Latina – 24 marzo 2026 ore 19
-
TITOLI11 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 28 marzo 2026
-
NOTIZIARI4 giorni fa
Gr Latina – 24 marzo 2026 ore 12
-
NOTIZIARI5 giorni fa
Gr Latina – 23 marzo 2026 ore 18
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 27 marzo 2026