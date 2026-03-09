CRONACA
Rapina a mano armata in una pizzeria di Aprilia, ricercati due uomini
APRILIA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia sono intervenuti questa mattina per una rapina consumata in un bar-pizzeria del centro cittadino.
Dagli accertamenti condotti dai militari dell’Arma è emerso che il titolare dell’esercizio commerciale, mentre era intento a compiere le operazioni di apertura, era stato avvicinato da due individui che con il volto travisato e armi in pugno lo avevano costretto a consegnare la somma in contanti nella sua disponibilità, pari a circa cinquecento euro, oltre alla fede nunziale, un orologio e un telefono cellulare. Poi i due sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. Sono ora ricercati.
CRONACA
In auto a Gaeta con un chilo d’oro e contanti, refurtiva di due truffe ad anziani: arrestati
GAETA – Sono stati presi a Gaeta i presunti autori di truffe commesse in provincia di Roma, a Pisoniano e Cerreto Laziale. Si tratta di due ragazzi di 18 e 22 anni, il primo romeno, il secondo di origini campane, fermati dalla polizia il 4 marzo sul lungomare perché visti sfrecciare a velocità sostenuta. Nel corso del controllo, uno dei due ha consegnato spontaneamente agli agenti una busta contenente denaro contante e numerosi monili in oro, ammettendo di aver appena perpetrato una truffa ai danni di un anziano nella provincia di Roma. Gli immediati riscontri effettuati dagli agenti di Polizia hanno consentito di accertare che, proprio in quelle ore, due persone anziane avevano denunciato ai Carabinieri truffe subite con modalità analoghe. Le vittime hanno descritto dettagliatamente sia i preziosi sottratti sia l’autore materiale del raggiro, successivamente riconosciuto tramite individuazione fotografica. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire ulteriori oggetti preziosi e documenti risultati provento di un secondo episodio di truffa.
Per i due è scattato l’arresto e il sequestro di denaro contante oltre a oggetti preziosi e monili in oro per un peso complessivo di oltre un chilogrammo.
Informata l’Autorità Giudiziaria competente, gli arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, tutto il materiale sequestrato è stato consegnato ai legittimi proprietari.
La Procura della Repubblica presso il tribunale di Cassino ha richiesto al Giudice la convalida dell’arresto e l’adozione di una misura cautelare personale. Le richieste sono state accolte e dopo la convalida dell’arresto e per i due indagati è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Roma.
CRONACA
Razzia di bicilette nella gara ciclistica di Ardea, il racconto di uno sportivo di Latina
LATINA – Razzia di biciclette ad Ardea dove ieri si è disputata una nuova tappa del Circuito Opes dell’Agro Pontino “II Classica Città di Ardea – Memorial Quinto e Francesco Tantari” curata del Team Morichini, con oltre duecento alla partenza. E tra i ciclisti derubati ci sono anche due sportivi di Latina.
Il furto, dal valore di oltre 50mila euro, è stato messo a segno mentre gli atleti amatoriali erano impegnati nelle premiazioni, circondati dai tanti appassionati che erano venuti ad assistere alla gara sul circuito di 70 chilometri.
“Mentre eravamo concentrati sulle premiazioni, con la verifica dei tempi – racconta Paolo Casconi, vigile del fuoco con la passione per la bicicletta (in foto quella rubata) – una persona ha urlato che stavano rubando le nostre biciclette. In un primo tempo si è pensato anche a uno scherzo, poi siamo corsi a vedere e la mia, che era legata all’esterno, era già sparita, le fascette tagliate. Abbiamo stimato circa 15 biciclette rubate, a qualcuno hanno preso anche il ciclocomputerino, qualche borsa, con danni anche alle auto”. Un furto avvenuto in un raggio di trecento metri al massimo dall’affollato punto di raduno, nei pressi del centro abitato.
Il colpo è stato preparato nei dettagli, probabilmente da un gruppo che non solo conosce il valore delle dueruote (da 5000 fino a 13mila euro, il valore delle bici rubate), ma che aveva la disponibilità di un furgone per caricarle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.
“Non ci hanno rubato solo una bici di valore – spiega Casconi – ci hanno tolto la possibilità di praticare lo sport che amiamo, ci hanno colpito nella passione”. C’è sconcerto nell’ambiente e si pensa a contromisure per la prossima gara.
CRONACA
Guasto improvviso alle Sardellane, manca l’acqua a Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina
Un guasto improvviso sulla condotta delle Sardellane sta causando un’interruzione del flusso idrico a Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina. L’acqua invece è tornata regolarmente a Latina dopo l’interruzione notturna verificatasi per le stesse ragioni.
L’interruzione del flusso idrico si protrarrà fino al pomeriggio di oggi 09/03/2026, nell’intero comune di Sabaudia, nella Zona Bassa di San Felice Circeo e a Borgo Montenero, e in Località Colle La Guardia 1 e 2 a Terracina.
