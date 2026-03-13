Stagione estiva 2026: il Comitato Centro Storico chiede le verifiche per le serate con musica

Tornano anche quest’anno nelle piazze le Uova Solidali promosse da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. L’appuntamento è per il 21 e 22 marzo, quando i volontari saranno presenti in diverse città con l’iniziativa di raccolta fondi a sostegno dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. La campagna rappresenta uno degli eventi solidali più importanti organizzati dall’associazione e permette ogni anno di finanziare progetti dedicati all’assistenza e alla ricerca sulle malattie del sangue.

Quest’anno l’attenzione sarà rivolta in particolare al progetto del Servizio Navetta, pensato per aiutare i pazienti nel percorso di cura e ridurre le difficoltà legate agli spostamenti per visite e terapie. Il servizio consente infatti di accompagnare gratuitamente i pazienti verso i centri ematologici del territorio, garantendo viaggi sicuri e organizzati per chi deve affrontare cure frequenti e trasferimenti spesso impegnativi. Per molti malati e per le loro famiglie, spiegano dall’associazione, il Servizio Navetta rappresenta un sostegno concreto: un modo per ridurre le distanze, facilitare l’accesso alle cure e offrire un aiuto reale durante il percorso terapeutico.

Acquistando le Uova Solidali AIL nelle piazze sarà quindi possibile contribuire direttamente al finanziamento di questo servizio e sostenere le attività dell’associazione a favore dei pazienti ematologici.