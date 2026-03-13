OGGI IN PRIMA PAGINA
Formia, rimossi i relitti delle imbarcazioni nella darsena della Torre di Mola
Rimossi a Formia alcuni relitti di imbarcazioni sommersi nell’area della darsena della Torre di Mola. L’Ufficio Locale Marittimo di Formia – Ufficio di Polizia Giudiziaria, aveva evidenziato la presenza di sversamenti maleodoranti nello specchio d’acqua della darsena.
Durante il sopralluogo è stata inoltre accertata la presenza, sul basso fondale, di relitti di natanti di diverso tipo, in parte sommersi e difficilmente identificabili. Considerata la loro classificazione come rifiuti speciali e il potenziale rischio per l’ambiente marino e per la salute pubblica, l’amministrazione comunale ha disposto la loro rimozione e il successivo smaltimento attraverso una ditta specializzata incaricata dall’Ufficio Ambiente.
Nei prossimi giorni gli interventi proseguiranno con ulteriori attività di pulizia del fondale, finalizzate alla rimozione dei rifiuti di dimensioni più ridotte presenti nell’area, così da completare l’opera di bonifica e migliorare le condizioni ambientali dello specchio d’acqua.
«La salvaguardia del nostro mare e delle aree portuali è una priorità per l’amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Gianluca Taddeo – Con questo intervento restituiamo decoro e sicurezza a un’area significativa della città, rimuovendo relitti che potevano rappresentare un rischio per l’ambiente e per la fruibilità della darsena. Le operazioni continueranno anche nei prossimi giorni con la pulizia del fondale dai rifiuti più piccoli, per completare il lavoro di recupero e tutela di questo tratto di mare».
Stagione estiva 2026: il Comitato Centro Storico chiede le verifiche per le serate con musica
SAN FELICE CIRCEO – E’ una lettera aperta quella che il Comitato Centro Storico Circeo ha inviato alla Sindaca Monia Di Cosimo per richiamare l’attenzione sull’organizzazione degli eventi musicali nel centro storico durante la stagione estiva. Il Comitato sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra animazione turistica, sicurezza e qualità della vita dei residenti, chiedendo per il futuro una programmazione più compatibile con il contesto storico e residenziale del centro storico.
Pur riconoscendo l’importanza delle iniziative turistiche e dell’animazione del territorio, il Comitato ritiene doveroso segnalare alcune criticità rilevanti che riguardano:
- Impatto acustico eccessivo
- Sicurezza e gestione delle emergenze.
- Compatibilità degli eventi con il contesto storico e residenziale
Quindi prima del rilascio delle autorizzazioni il Comitato chiede di effettuare le opportune verifiche.
Incidente mortale sulla Pontina, strada chiusa e traffico in tilt all’altezza di Aprilia
Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Strada statale 148 Pontina, nel territorio di Aprilia, all’altezza dell’uscita di Via Fossignano. Secondo una prima ricostruzione un camion che viaggiava in direzione sud, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe sfondato le barriere centrali invadendo la corsia opposta e centrando un’automobile che sopraggiungeva. Il bilancio dell’incidente è drammatico: due persone hanno perso la vita.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le forze dell’ordine e il personale incaricato della gestione della viabilità per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. A causa dello scontro la carreggiata della Pontina in direzione Terracina è stata temporaneamente chiusa al chilometro 43. È stata inoltre istituita l’uscita obbligatoria al km 42,900 su Via del Tufetto. Disagi anche in direzione Roma, dove è stata chiusa la corsia di sorpasso. Sul posto sono al lavoro le squadre di ANAS e delle forze dell’ordine per gestire la viabilità e consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.
L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni della statale.
Minacce e violazione della sorveglianza, chiesto l’arresto per Cha Cha
LATINA – La Procura della Repubblica di Latina ha chiesto l’arresto per Costantino Di Silvio detto Cha Cha, accusato di minacce aggravate e violazioni ripetute della sorveglianza speciale cui è sottoposto. E’ accaduto nell’interrogatorio che si è svolto oggi davanti al Gip del Tribunale di Latina. Le minacce sono quelle rivolte al comandante della stazione di Latina quando il noto esponente del clan Di Silvio fu sorpreso in Piazza San Marco, nel centro della città, suo luogo abituale di frequentazione, mentre era alla guida di una Lancia Ypsilon su cui viaggiava senza patente, perché revocata.
All’esame del giudice le parole pronunciate da Di Silvio: “Dite al comandante che si sta molto alla larga da me”, una delle frasi che sarebbero state proferite durante il controllo. Il giudice dovrà decidere sulla richiesta del carcere.
