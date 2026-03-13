Formia, rimossi i relitti delle imbarcazioni nella darsena della Torre di Mola

Rimossi a Formia alcuni relitti di imbarcazioni sommersi nell’area della darsena della Torre di Mola. L’Ufficio Locale Marittimo di Formia – Ufficio di Polizia Giudiziaria, aveva evidenziato la presenza di sversamenti maleodoranti nello specchio d’acqua della darsena.

Durante il sopralluogo è stata inoltre accertata la presenza, sul basso fondale, di relitti di natanti di diverso tipo, in parte sommersi e difficilmente identificabili. Considerata la loro classificazione come rifiuti speciali e il potenziale rischio per l’ambiente marino e per la salute pubblica, l’amministrazione comunale ha disposto la loro rimozione e il successivo smaltimento attraverso una ditta specializzata incaricata dall’Ufficio Ambiente.

Nei prossimi giorni gli interventi proseguiranno con ulteriori attività di pulizia del fondale, finalizzate alla rimozione dei rifiuti di dimensioni più ridotte presenti nell’area, così da completare l’opera di bonifica e migliorare le condizioni ambientali dello specchio d’acqua.

«La salvaguardia del nostro mare e delle aree portuali è una priorità per l’amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Gianluca Taddeo – Con questo intervento restituiamo decoro e sicurezza a un’area significativa della città, rimuovendo relitti che potevano rappresentare un rischio per l’ambiente e per la fruibilità della darsena. Le operazioni continueranno anche nei prossimi giorni con la pulizia del fondale dai rifiuti più piccoli, per completare il lavoro di recupero e tutela di questo tratto di mare».