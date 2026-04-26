 Gaeta: Due rocciatori salvati dalla Guardia Costiera sulla Montagna Spaccata 

Gli agenti della volante del Commissariato di Polizia di Terracina hanno notato, all’interno di un parcheggio, tre persone in auto che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi molto velocemente. Fermati per un controllo, le persone in auto sono risultate gravate da numerosi precedenti di polizia. Inizialmente si sono anche rifiutati di permettere l’ispezione del bagagliaio. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti due climatizzatori ancora imballati, dei quali non hanno giustificato la provenienza né esibire documentazione d’acquisto. Gli ulteriori accertamenti svolti, hanno permesso di risalire al furto appena consumato presso un supermercato di Terracina. Il responsabile dell’attività commerciale ha formalizzato la denuncia, consegnando agli investigatori le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno documentato chiaramente la sottrazione della merce e il coinvolgimento dei soggetti fermati. Uno dei tre è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto, mentre la merce è stata restituita all’avente diritto. Sono in corso ulteriori verifiche sulla posizione degli altri individui coinvolti.