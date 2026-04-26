OGGI IN PRIMA PAGINA
Gaeta: Due rocciatori salvati dalla Guardia Costiera sulla Montagna Spaccata
Intervento ieri della Guardia Costiera di Gaeta che hanno portato in salvo due sportivi rimasti bloccati sulla parete rocciosa della “Montagna Spaccata”, nota meta di arrampicata nel territorio laziale. I due rocciatori, in pericolo e impossibilitati a proseguire l’ascesa o la discesa in sicurezza, hanno richiesto l’assistenza immediata della Guardia Costiera. L’unità navale ha raggiunto lo specchio acqueo antistante la scogliera in brevissimo tempo, avviando il monitoraggio della situazione sotto la costante supervisione del Comando locale. I due rocciatori sono stati fatti calare direttamente a bordo della motovedetta tramite tecniche di cordata, monitorate attentamente dall’equipaggio per garantire la massima sicurezza durante il trasbordo. Il personale di bordo ha effettuato un primo check-out delle condizioni fisiche dei malcapitati, riscontrando solo lievi infortuni dovuti alle manovre di arrampicata. Ad attenderli in banchina era presente il personale del servizio sanitario per le cure necessarie e gli accertamenti del caso.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Terracina, furto in supermercato: scatta la denuncia
Gli agenti della volante del Commissariato di Polizia di Terracina hanno notato, all’interno di un parcheggio, tre persone in auto che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi molto velocemente. Fermati per un controllo, le persone in auto sono risultate gravate da numerosi precedenti di polizia. Inizialmente si sono anche rifiutati di permettere l’ispezione del bagagliaio. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti due climatizzatori ancora imballati, dei quali non hanno giustificato la provenienza né esibire documentazione d’acquisto. Gli ulteriori accertamenti svolti, hanno permesso di risalire al furto appena consumato presso un supermercato di Terracina. Il responsabile dell’attività commerciale ha formalizzato la denuncia, consegnando agli investigatori le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno documentato chiaramente la sottrazione della merce e il coinvolgimento dei soggetti fermati. Uno dei tre è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto, mentre la merce è stata restituita all’avente diritto. Sono in corso ulteriori verifiche sulla posizione degli altri individui coinvolti.
ATTUALITA'
Festa della Liberazione a Latina, l’81° anniversario per celebrare i valori di libertà e resistenza
Si sono tenute questa mattina, presso il Monumento ai Caduti di Borgo Sabotino, a Latina, le celebrazioni per il 25 Aprile, Festa della Liberazione d’Italia di cui quest’anno ricorre l’81esimo anniversario. Promossa dalla Prefettura di Latina in memoria e in onore di tutti coloro che hanno combattuto e sacrificato le proprie vite in guerra, la cerimonia ha visto il coinvolgimento delle autorità militari, civili e religiose della provincia, ed è iniziata con la deposizione della corona commemorativa presso il Monumento ai Caduti.
Ha preso poi la parola per il suo sentito intervento, la Presidente Provinciale dell’Anpi, Teresa Pampena, che ha sottolineato l’importanza della ricorrenza anche come esercizio di memoria:
A seguire le parole della Sindaca di Latina Matilde Celentano, e della Prefetta Vittoria Ciaramella.
Una ricorrenza importante per l’Italia, simbolo della Resistenza e della lotta partigiana, un anniversario dal forte valore che commemora la liberazione del nostro Paese dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo.
CRONACA
Latina, fermati in auto avevano mezzo chilo di cocaina: arrestati un uomo e una donna
LATINA – Notati mentre erano in auto, seguiti per un tratto, poi fermati dalla squadra mobile di Latina, sono stati trovati in possesso di mezzo chilo di cocaina. E’ accaduto a Latina dove la polizia ha arrestato un uomo e una donna gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I fatti nel corso di un servizio mirato, che ha portato poi alla perquisizione dell’auto da parte degli agenti.
Le successive attività di perquisizione, eseguite in casa di uno dei due a Pontinia, hanno consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, per un quantitativo complessivo di circa 660 grammi, oltre a materiale presumibilmente destinato al confezionamento delle dosi, bilancini di precisione e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.
Per i due è scattato l’arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati portati in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Latina.
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