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80 anni della Repubblica: a Cori maxischermo e consegna della Costituzione
CORI – Cori festeggia gli 80 anni della Repubblica italiana, che è anche l’80° del voto alle donne, con un programma che si aprirà alle ore 17 con la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti. Alle ore 18, nei giardini ‘Francesco Porcari’ di piazza Signina, interverrà il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis, che, subito dopo, consegnerà una copia della Costituzione a tutti i giovani coresi che nel corso di questo anno compiono 18 anni, compresi i residenti non cittadini italiani. Per condividere un momento di riflessione e memoria sui valori che ispirano la nostra Repubblica, prenderanno la parola anche Pietro Vitelli e Tommaso Conti, già sindaci di Cori, Laura Hardeep Kaur, segretaria Flai-cgil Frosinone-latina, e rappresentanti dell’Anpi.
In serata, alle ore 21, nell’ambito di una iniziativa promossa dalla Prefettura di Latina, collegamento con Roma con la proiezione su maxi schermo dei festeggiamenti che si terranno al palazzo del Quirinale e dell’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
“Celebrare gli 80 anni da quel 2 giugno 1946 – afferma il sindaco, Mauro Primio De Lillis – significa celebrare i valori fondanti della democrazia repubblicana ed è per noi fondamentale farlo, oggi più che mai. Farlo insieme, come cittadini membri di una comunità coesa e solidale, che quei valori condivide, lo è ugualmente. Consegnare poi la Costituzione nelle mani di giovani italiani che si affacciano alla vita democratica del Paese e alla piena titolarità dei diritti civili e politici, significa trasmettere loro la rilevanza dei valori e dei principi in essa contenuti, ossigeno vitale per il corpo della Repubblica italiana”.
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80° della Repubblica Italiana, pronta la cerimonia promossa dalla Prefettura di Latina. Trentatré onorificenze
LATINA – Tutto pronto a Latina per i festeggiamenti dell’80° della Repubblica Italiana. La Prefettura di Latina ha promosso una serie di iniziative celebrative realizzate con la partecipazione del Comune di Latina, della Provincia, dell’Aeronautica Militare, del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia e dei Vigili del Fuoco.
La cerimonia avrà inizio alle ore 9.30, in Piazza della Libertà, con lo schieramento delle formazioni delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dei Gonfaloni dei Comuni e dei Labari e dei Vessilli delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di Protezione Civile, per gli onori alla massima Autorità di Governo, cui faranno seguito la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.
LE ONORIFICENZE – A seguire, la Prefetta Vittoria Ciaramella consegnerà i diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a 33 cittadini della provincia di Latina, che hanno dimostrato particolari meriti in vari campi, che si sono distinti per azioni di solidarietà, umanità impegno civico e sociale, o che hanno svolto lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.
LA COSTITUZIONE – Momento significativo dell’evento sarà la lettura a cura dell’attore e doppiatore Luca Ceccherelli di un testo sulla Costituzione con l’accompagnamento musicale di Valeria Scognamiglio al violino e di Cecilia Iacomini alla viola, cui seguirà la consegna di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana a tre giovani ragazzi di Latina che proprio il 2 giugno compiranno 18 anni.
INNO E BANDIERA – La cerimonia si concluderà con il dispiegamento, sulla facciata del palazzo del Governo, del Vessillo Tricolore a cura dei Vigili del Fuoco di Latina accompagnato dall’Orchestra di Fiati “Gioacchino Rossini” di Latina che seguirà l’’Inno Nazionale cantato da Marianna Guerriero e Rebecca Sposato, allieve di canto del conservatorio “Ottorino Respighi”. E’ prevista la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie del capoluogo.
LA MOSTRA – In Piazza della Libertà sarà allestita dalle Forze Armate una mostra statica dei mezzi militari, mentre nell’androne della Prefettura, al termine della cerimonia, saranno esposti, nella mattinata, documenti cartacei originali relativi alla votazione per l’elezione dei Deputati all’Assemblea Costituente e per il “Referendum” del 2 giugno 1946, conservati presso l’Archivio di Stato di Latina.
IL MANIFESTO – Per il manifesto celebrativo della ricorrenza, ci si è avvalsi del contributo di idee dei ragazzi delle classi di grafica del Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Latina. Le iniziative descritte, realizzate con la preziosa collaborazione di enti ed Istituzioni, sono il frutto di una sinergia tra Prefettura e realtà locale, con lo scopo di dare alla collettività la possibilità di celebrare insieme la comune identità nazionale, attraverso la valorizzazione della cultura della Repubblica.
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Al via a Sabaudia la 40° edizione della Ciclonatura
SABAUDIA – Partirà alle 9,30 da Piazza del Comune a Sabaudia (domenica 31 maggio), la Ciclonatura, la storica passeggiata ciclistica non competitiva promossa dall’Avis comunale e dall’Associazione Pro Loco Sabaudia che quest’anno festeggia il traguardo della 40° edizione.
Anche per questa 40° edizione, realizzata in collaborazione con la Città di Sabaudia e il Parco nazionale del Circeo, con il supporto del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Fogliano e dell’Associazione Croce Azzurra Sabaudia, il percorso di circa 25 chilometri – costantemente presidiato per garantire assistenza medica e meccanica – attraverserà alcuni degli scenari più rappresentativi del Parco nazionale del Circeo e della città. Dal centro cittadino, con partenza alle 9.30 da piazza del Comune, tra lungomare, fascia dunale e zone umide si raggiungerà la foresta dove saranno ospitate anche le due tappe ristoro: la prima nell’area faunistica di Cerasella e quella finale presso il Centro visitatori del Parco. La conclusione della manifestazione coinciderà con il pranzo e il tradizionale sorteggio dei premi messi a disposizione dalle attività locali che, anno dopo anno, continuano a sostenere l’iniziativa insieme all’imprescindibile contributo dei volontari.
«La Ciclonatura rappresenta da sempre uno dei momenti più significativi della nostra Associazione perché riesce a unire i valori della condivisione, del dono e dell’attenzione verso gli altri – come nei saluti del presidente dell’Avis comunale di Sabaudia Armando Bianchet – È un evento in cui ritrovare il senso di comunità attraverso il contatto con la natura e l’attenzione per il prossimo, ricordando quanto anche i piccoli gesti possano avere un grande valore per la collettività. Un gesto semplice come la donazione del sangue può fare la differenza nella vita di molti e lo ricordiamo anche quest’anno pedalando insieme, sentendoci parte di una comunità che sceglie di esserci testimoniando la forza della solidarietà. Buona Ciclonatura a tutti, nei suoi primi quarant’anni e in quelli che verranno».
«Quarant’anni rappresentano un traguardo straordinario che racconta la forza di un’idea semplice ma autentica: stare insieme, riscoprire quanto ci circonda e trasformare un momento di condivisione in un’occasione concreta di solidarietà – afferma Gennaro Di Leva, presidente dell’Associazione Pro Loco Sabaudia – La Ciclonatura è diventata parte della nostra comunità, occasione per guardare e fare del bene anche oltre questa, promuovendo una vicinanza verso chi è più distante, ma non per questo meno vicino, e rinnovando un appuntamento capace di attraversare generazioni mantenendo intatti i propri valori. Da quest’anno, inoltre, Ciclonatura è ufficialmente un marchio registrato: una scelta per legare ancor più questa esperienza al territorio dove è nata e cresciuta. Ma è anche un invito concreto a ripensare il rapporto con questi luoghi, immaginando modalità diverse per viverli e attraversarli. Per un giorno Sabaudia appartiene a centinaia e centinaia di biciclette, alle famiglie, a tutti coloro che scelgono di rallentare e guardare ciò che li circonda con occhi diversi: un’esperienza che potrebbe essere replicata anche in altre occasioni, pensando a luoghi unici come il lungomare o le aree in prossimità dei laghi. Festeggiare la 40° edizione significa continuare a guardare oltre e progettare, rendendo omaggio a tutti coloro che hanno contribuito a rendere grande questa esperienza e rinnovando l’impegno verso una collettività sempre più partecipe, solidale e rispettosa di quanto la circonda».
La quota di iscrizione di 10 euro comprende la maglietta e l’opuscolo della manifestazione, i due ristori, le bevande, l’assistenza medica e meccanica e la partecipazione al sorteggio premi. Come da tradizione, il ricavato sarà devoluto alla missione Comunità del Kenya rappresentata da Suor Zita Mazzucco, missionaria comboniana originaria di Sabaudia. Nello spirito della Ciclonatura, che da quarant’anni riesce a guardare lontano senza perdere il legame con il territorio, parte degli utili sarà destinata anche sostenere “Pasta a modo nostro”, progetto di inclusione sociale e lavorativa per ragazzi con disabilità che il prossimo giugno festeggerà un anno dall’apertura del laboratorio e del punto vendita a Sabaudia.
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Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Latina”, le finali dal 30 maggio al 2 giugno
Torna a Latina il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Latina”, che celebra quest’anno la sua decima edizione. Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno la città ospiterà le finali della manifestazione, accogliendo giovani musicisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’evento, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”, si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti di riferimento per la valorizzazione dei giovani talenti musicali, grazie a un percorso che unisce formazione, confronto artistico e opportunità professionali.
La manifestazione può contare sul patrocinio della Regione Lazio, della Camera di Commercio Frosinone Latina, del Comune e della Provincia di Latina, oltre alla collaborazione di numerose realtà culturali e associative del territorio. Nel corso delle precedenti edizioni il concorso ha coinvolto migliaia di partecipanti, arrivando in alcuni anni a superare i duemila iscritti. Un percorso che ha consentito a molti giovani artisti di mettersi alla prova davanti a commissioni qualificate e di accedere a importanti opportunità nel mondo della musica.
La direzione artistica sarà affidata alla professoressa Stefania Cimino, che insieme alla commissione individuerà i talenti più promettenti da proporre a etichette discografiche, percorsi di alta formazione e iniziative nazionali. Tra le opportunità previste anche l’accesso a vetrine come Casasanremo Livebox e, per i cantanti, alle selezioni di Sanremo Giovani 2027.
A valutare le esibizioni sarà una giuria composta da professionisti del settore musicale di rilievo nazionale e internazionale.
Il concorso si concluderà martedì 2 giugno alle 16 con il concerto di premiazione al Circolo Cittadino Sante Palumbo, dove saranno proclamati i vincitori assoluti e assegnati i premi speciali dedicati alle diverse categorie musicali. Tra le particolarità dell’edizione 2026, anche la collaborazione con il Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti: le opere consegnate ai vincitori dei premi speciali saranno infatti realizzate dagli studenti dell’istituto, creando un ponte tra musica e arti visive.
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