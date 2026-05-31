APPUNTAMENTI
Al via a Sabaudia la 40° edizione della Ciclonatura
SABAUDIA – Partirà alle 9,30 da Piazza del Comune a Sabaudia (domenica 31 maggio), la Ciclonatura, la storica passeggiata ciclistica non competitiva promossa dall’Avis comunale e dall’Associazione Pro Loco Sabaudia che quest’anno festeggia il traguardo della 40° edizione.
Anche per questa 40° edizione, realizzata in collaborazione con la Città di Sabaudia e il Parco nazionale del Circeo, con il supporto del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Fogliano e dell’Associazione Croce Azzurra Sabaudia, il percorso di circa 25 chilometri – costantemente presidiato per garantire assistenza medica e meccanica – attraverserà alcuni degli scenari più rappresentativi del Parco nazionale del Circeo e della città. Dal centro cittadino, con partenza alle 9.30 da piazza del Comune, tra lungomare, fascia dunale e zone umide si raggiungerà la foresta dove saranno ospitate anche le due tappe ristoro: la prima nell’area faunistica di Cerasella e quella finale presso il Centro visitatori del Parco. La conclusione della manifestazione coinciderà con il pranzo e il tradizionale sorteggio dei premi messi a disposizione dalle attività locali che, anno dopo anno, continuano a sostenere l’iniziativa insieme all’imprescindibile contributo dei volontari.
«La Ciclonatura rappresenta da sempre uno dei momenti più significativi della nostra Associazione perché riesce a unire i valori della condivisione, del dono e dell’attenzione verso gli altri – come nei saluti del presidente dell’Avis comunale di Sabaudia Armando Bianchet – È un evento in cui ritrovare il senso di comunità attraverso il contatto con la natura e l’attenzione per il prossimo, ricordando quanto anche i piccoli gesti possano avere un grande valore per la collettività. Un gesto semplice come la donazione del sangue può fare la differenza nella vita di molti e lo ricordiamo anche quest’anno pedalando insieme, sentendoci parte di una comunità che sceglie di esserci testimoniando la forza della solidarietà. Buona Ciclonatura a tutti, nei suoi primi quarant’anni e in quelli che verranno».
«Quarant’anni rappresentano un traguardo straordinario che racconta la forza di un’idea semplice ma autentica: stare insieme, riscoprire quanto ci circonda e trasformare un momento di condivisione in un’occasione concreta di solidarietà – afferma Gennaro Di Leva, presidente dell’Associazione Pro Loco Sabaudia – La Ciclonatura è diventata parte della nostra comunità, occasione per guardare e fare del bene anche oltre questa, promuovendo una vicinanza verso chi è più distante, ma non per questo meno vicino, e rinnovando un appuntamento capace di attraversare generazioni mantenendo intatti i propri valori. Da quest’anno, inoltre, Ciclonatura è ufficialmente un marchio registrato: una scelta per legare ancor più questa esperienza al territorio dove è nata e cresciuta. Ma è anche un invito concreto a ripensare il rapporto con questi luoghi, immaginando modalità diverse per viverli e attraversarli. Per un giorno Sabaudia appartiene a centinaia e centinaia di biciclette, alle famiglie, a tutti coloro che scelgono di rallentare e guardare ciò che li circonda con occhi diversi: un’esperienza che potrebbe essere replicata anche in altre occasioni, pensando a luoghi unici come il lungomare o le aree in prossimità dei laghi. Festeggiare la 40° edizione significa continuare a guardare oltre e progettare, rendendo omaggio a tutti coloro che hanno contribuito a rendere grande questa esperienza e rinnovando l’impegno verso una collettività sempre più partecipe, solidale e rispettosa di quanto la circonda».
La quota di iscrizione di 10 euro comprende la maglietta e l’opuscolo della manifestazione, i due ristori, le bevande, l’assistenza medica e meccanica e la partecipazione al sorteggio premi. Come da tradizione, il ricavato sarà devoluto alla missione Comunità del Kenya rappresentata da Suor Zita Mazzucco, missionaria comboniana originaria di Sabaudia. Nello spirito della Ciclonatura, che da quarant’anni riesce a guardare lontano senza perdere il legame con il territorio, parte degli utili sarà destinata anche sostenere “Pasta a modo nostro”, progetto di inclusione sociale e lavorativa per ragazzi con disabilità che il prossimo giugno festeggerà un anno dall’apertura del laboratorio e del punto vendita a Sabaudia.
APPUNTAMENTI
Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Latina”, le finali dal 30 maggio al 2 giugno
Torna a Latina il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Latina”, che celebra quest’anno la sua decima edizione. Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno la città ospiterà le finali della manifestazione, accogliendo giovani musicisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’evento, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”, si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti di riferimento per la valorizzazione dei giovani talenti musicali, grazie a un percorso che unisce formazione, confronto artistico e opportunità professionali.
La manifestazione può contare sul patrocinio della Regione Lazio, della Camera di Commercio Frosinone Latina, del Comune e della Provincia di Latina, oltre alla collaborazione di numerose realtà culturali e associative del territorio. Nel corso delle precedenti edizioni il concorso ha coinvolto migliaia di partecipanti, arrivando in alcuni anni a superare i duemila iscritti. Un percorso che ha consentito a molti giovani artisti di mettersi alla prova davanti a commissioni qualificate e di accedere a importanti opportunità nel mondo della musica.
La direzione artistica sarà affidata alla professoressa Stefania Cimino, che insieme alla commissione individuerà i talenti più promettenti da proporre a etichette discografiche, percorsi di alta formazione e iniziative nazionali. Tra le opportunità previste anche l’accesso a vetrine come Casasanremo Livebox e, per i cantanti, alle selezioni di Sanremo Giovani 2027.
A valutare le esibizioni sarà una giuria composta da professionisti del settore musicale di rilievo nazionale e internazionale.
Il concorso si concluderà martedì 2 giugno alle 16 con il concerto di premiazione al Circolo Cittadino Sante Palumbo, dove saranno proclamati i vincitori assoluti e assegnati i premi speciali dedicati alle diverse categorie musicali. Tra le particolarità dell’edizione 2026, anche la collaborazione con il Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti: le opere consegnate ai vincitori dei premi speciali saranno infatti realizzate dagli studenti dell’istituto, creando un ponte tra musica e arti visive.
APPUNTAMENTI
Al Teatro Romano di Terracina suona l’Orchestra di fiati Anxur Music Ensemble
TERRACINA – Il 1° giugno alle ore 18.00, nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Terracina, l’Orchestra di fiati Anxur Music Ensemble porta in scena un concerto di musica italiana per ricordare due ricorrenze fondamentali della nostra storia democratica.
L’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Terracina – Assessorato alla Cultura e in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina, celebra l’80° anniversario sia della Repubblica Italiana che del primo voto alle donne, che nel 1946 parteciparono per la prima volta al referendum istituzionale e alle elezioni per l’Assemblea Costituente.
Il programma, curato dal Maestro Luca Cervoni, è interamente dedicato a compositori italiani: un viaggio sonoro di straordinaria bellezza, costruito ad hoc, che intreccia la grande tradizione musicale del Paese: dall’opera lirica al melodramma fino alle musiche da film – vere eccellenze dell’arte italiana. Saranno eseguite musiche di Verdi, Mascagni, Puccini, Barbagallo, Piovani, Bacalov e Morricone. L’Orchestra sarà accompagnata dal soprano Emilia Diakopoulou.
Introdurrà la serata il direttore artistico della Fondazione Città di Terracina Franco Iannizzi; la presentazione del concerto è affidata a Fabio Arduini.
Fondata a Terracina, l’Anxur Music Ensemble ha costruito nel corso degli anni un solido percorso artistico e sociale, promuovendo concerti aperti alla cittadinanza, eventi di raccolta fondi per enti benefici, collaborazioni con le scuole del territorio e progetti di educazione musicale rivolti ai giovani, nel segno della condivisione, dell’inclusione e della valorizzazione dei talenti locali. Il livello artistico dell’ensemble è testimoniato dalle collaborazioni con personalità di primo piano del panorama bandistico nazionale e internazionale: il M° Fulvio Creux, già direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano, e il M° Antonio Barbagallo, attuale direttore della Banda Musicale della Marina Militare Italiana.
L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento posti) con prenotazione obbligatoria: info@fondazioneterracina.it – 0773.359346 – 335.1659813 (orari: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 – 15.00/20.00; sabato e domenica 9.00/20.00).
Biglietti “saltafila” disponibili presso la biglietteria dell’Area Archeologica di Monte Sant’Angelo (Tempio di Giove Anxur) fino alla mattina del concerto.
APPUNTAMENTI
Grande successo per Cori Civitas Vini
Grande successo per Cori Civitas Vini – Viaggi del Gusto, il progetto – promosso e organizzato dal Comune di Cori, Assessorato all’Agricoltura, finanziato dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio – dedicato alla biodiversità agricola, enogastronomica e culturale di Cori e del suo territorio di scena lo scorso fine settimana.
Alta partecipazione nel complesso Monumentale di Sant’Oliva per laboratori, masterclass sulle eccellenze locali, degustazioni, seminari, musica di qualità e visite guidate.
CORI CIVITAS VINI ha fatto di Cori il centro di un movimento virtuoso in cui le aziende, cantine in primis, hanno condotto i visitatori alla scoperta di un territorio in tutte le sue sfaccettature: dalle bontà enogastronomiche ai luoghi di produzione ai tesori storicoartistici.
Ad arricchire l’iniziativa e i suoi momenti di approfondimento, tra gli altri: Daniele Pili, presidente Coldiretti Latina, Luigi Niccolini, presidente Confagricoltura Latina, Fabio Genchi, dirigente Regione Lazio – Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Gilda Iadicicco, capo delegazione FAI Latina, Domenico Villani, Maestro Assaggiatore e Delegato per Roma e il Lazio dell’ONAF, Augusto Palombini, ricercatore CNR. All’evento erano presenti il Consigliere regionale Salvatore La Penna e l’On. Claudio Moscardelli.
“Sono ormai molte le manifestazioni di questo genere che vengono proposte al pubblico – ha affermato il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis – ma noi intendiamo distinguerci: quello che vogliamo fare è promuovere Cori, da qui anche il nome della manifestazione, promuovere dunque, in primis, la città e poi le sue eccellenze, a cominciare dal vino Bellone e Nero Buono. Vogliamo promuovere il territorio attraverso una qualità superiore e per questo ringrazio l’assessore Simonetta Imperia”. “Un turismo di qualità, rurale e culturale – gli ha fatto eco quest’ultima – è quello che ci preme e ci sta a cuore. Stiamo cercando di aggregare un territorio attorno alle sue potenzialità – vino, olio, storia, tradizione – e dare visibilità alle realtà coresi attraverso un turismo culturale ma non solo. Siamo felici, infine, di vedere che molti, in questo fine settimana, in occasione dell’evento, hanno visitato le nostre cantine, assaggiato i nostri prodotti, ammirato le nostre bellezze, ma anche pernottato a Cori e sono stati ospiti presso i nostri ristoranti”.
L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di CORI CIVITAS VINI: i produttori, APS Polygonal, gli archeologi di APS Arcadia, gli Sbandieratori dei Rioni, i musicisti, l’Associazione Italiana Sommelier, l’Ente Carosello Storico, i ristoratori, i tanti presenti.
Più Letti
-
TITOLI1 ora fa
I quotidiani di Latina in un click – 31 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 30 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 29 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 28 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 27 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 26 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 25 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 24 maggio 2026