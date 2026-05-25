IN EVIDENZA
Fondi, elezioni: domenica ha votato 50,85%, oggi seggi aperti fino alle 15
Le elezioni comunali a Fondi. Alle 23 di domenica, a chiusura della prima giornata di seggio ha votato il 50,85% degli aventi diritto, in calo rispetto all’ultima tornata quando la percentuale a fine prima giorno era del 54,48. Urne aperte anche oggi fino alle 15 a Fondi per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Sono cinque i candidati alla carica di primo cittadino che si contendono la guida della città. I candidati:
- Vincenzo Carnevale
Sostenuto da: Forza Italia, Litorale e Sviluppo Fondano, Io Sì, Fondi Azzurra, Noi per Fondi.
- Francesco Ciccone
Sostenuto da: Fondi Vera, Città SiCura.
- Tonino De Parolis
Lega, Il Giardino degli Aranci.
- Annarita Del Sole
Fratelli d’Italia, Oltre.
- Salvatore Venditti
Movimento 5 Stelle, Fondi Progressista, con Pd e Avs.
Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. In caso nessun candidato superi il 50% più uno dei voti validi, si tornerà alle urne per il ballottaggio l’8 e 9 giugno.
APPUNTAMENTI
Villaggio Coldiretti, il presidente di Coldiretti, Daniele Pili, ha raccontato l’andamento della manifestazione
A Latina, in occasione del “Villaggio Coldiretti Latina”, il presidente di Coldiretti, Daniele Pini, ha raccontato ai nostri microfoni l’andamento della manifestazione. “È stata una piazza strapiena di gente – ha spiegato – con tante soddisfazioni e molti complimenti. Sono davvero felice di aver portato in città le nostre eccellenze, la nostra tradizione e la nostra cultura”. Il presidente ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti un’occasione importante per avvicinare i cittadini ai temi dell’agricoltura e dell’alimentazione sana: “Attraverso Coldiretti vogliamo far capire quanto sia fondamentale mangiare sano e scegliere prodotti a chilometro zero”.
Guardando al programma, il presidente ha ricordato le attività previste tra workshop, momenti di approfondimento e intrattenimento, con particolare attenzione ai temi culturali e territoriali. Tra questi, anche un incontro dedicato alla via Appia, recentemente riconosciuta patrimonio UNESCO, e momenti musicali che hanno animato la piazza.
Grande attesa, infine, per la giornata di oggi dedicata ai più piccoli: “Sarà il trionfo dell’evento – ha dichiarato – con oltre 2000 bambini in piazza, protagonisti di attività didattiche e laboratori di cucina insieme a uno chef”.
Un’iniziativa che, nelle parole del presidente, rappresenta il frutto di un lavoro educativo portato avanti durante tutto l’anno nelle scuole, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani la conoscenza del territorio, delle sue eccellenze e della cultura del cibo sano.
APPUNTAMENTI
Aperto il nuovo collegamento stradale tra Via Flacca e Via dei Frassini
Aperto ufficialmente collegamento stradale tra la Via Flacca e Via dei Frassini. L’intervento, atteso da tempo, segna una svolta positiva per la viabilità cittadina, mettendo in sicurezza un tratto stradale storicamente congestionato e purtroppo teatro, negli ultimi anni, di numerosi incidenti. La nuova rampa di accesso non solo snellirà il flusso veicolare in un punto nevralgico della città, ma garantirà standard di sicurezza decisamente più elevati sia per gli automobilisti che per i pedoni. L’opera è stata interamente finanziata dalla Regione Lazio ed eseguita tramite Astral S.p.A., in virtù di un’apposita convenzione per la manutenzione e l’efficientamento delle sedi stradali comunali. Il Primo Cittadino ha espresso soddisfazione per il completamento dei lavori, sottolineando il valore strategico dell’opera: «La consegna e l’apertura di questa nuova rampa di accesso tra la Via Flacca e Via dei Frassini rappresentano un traguardo fondamentale per la nostra comunità. Questo intervento migliora radicalmente l’ingresso verso il quartiere Eucalipti-Frassini, risolvendo una criticità logistica e, soprattutto, aumentando la sicurezza in un’area urbana densamente trafficata. Un ringraziamento speciale va al Presidente di Astral S.p.A., Pino Simeone, con cui la collaborazione è stata impeccabile e decisiva per sbloccare il progetto, e al Consigliere Regionale Cosmo Mitrano per il suo costante e prezioso interessamento. A fare eco alle parole del Sindaco è l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Magliozzi, che ha evidenziato l’impatto positivo dell’opera sulla vita quotidiana dei cittadini: «Siamo estremamente soddisfatti di aver aperto questo collegamento strategico. Parliamo di uno snodo vitale per Gaeta, vista la forte presenza di complessi scolastici, abitazioni e attività commerciali. Grazie alla sinergia proficua con la Regione Lazio e Astral, siamo riusciti a realizzare un’infrastruttura che non solo fluidifica il traffico in entrata e in uscita dalla Flacca, ma eleva gli standard di sicurezza urbana. È la dimostrazione concreta di come una programmazione attenta e la collaborazione tra enti possano produrre risultati rapidi ed efficaci per il territorio.»
CRONACA
A Latina servizi ad Alto Impatto nei quartieri Nicolosi, Trieste e della movida
Servizio ad “Alto Impatto” della Polizia di Stato a Latina nel fine settimana che ha visto impegnate le pattuglie della Squadra Volante della Questura di Latina unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio di Roma, di personale della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale. I controlli si sono concentrati in particolare nei quartieri Nicolosi e Trieste e nelle aree limitrofe, zone ritenute maggiormente sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. In Via XXIV Maggio, gli operatori hanno identificato due soggetti, uno dei quali, cittadino extracomunitario con numerosi precedenti di polizia, risultava destinatario di un precedente provvedimento di espulsione. Ieri in serata, i controlli si sono poi spostati nelle zone della “movida”, con particolare attenzione alle aree interessate dalla maggiore presenza di giovani, soprattutto in vista dell’approssimarsi della stagione estiva. Le attività di controllo straordinario del territorio, disposte dalla Questura di Latina in tutta l’area della provincia di Latina, continueranno anche nelle prossime settimane al fine di garantire sicurezza, e la legalità.
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