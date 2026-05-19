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Play off, Benacquista Latina fermata da Treviglio: a Cisterna finisce 53-63
CISTERNA – Si ferma a Gara 5 dei quarti di finale il cammino playoff della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, superata al Palasport di Cisterna da Treviglio Brianza Basket con il punteggio di 53-63 al termine di una serie combattuta, fisica e ricca di emozioni. I nerazzurri, arrivati alla sfida decisiva dopo aver chiuso la regular season al terzo posto del Girone B, hanno lottato fino all’ultimo possesso nonostante le difficoltà legate agli infortuni e alle rotazioni ridotte, pagando soprattutto una serata complicata dal punto di vista offensivo.
«L’amarezza resta, perché questa squadra ha fatto una stagione di grandissimo livello, ma resta anche il grande lavoro fatto dai ragazzi», ha commentato nel post partita coach Franco Gramenzi. Un pensiero speciale Gramenzi lo ha rivolto anche a tutto lo staff tecnico, medico e societario che ha accompagnato la squadra durante la stagione, oltre ai tanti giovani cresciuti all’interno del gruppo nerazzurro: «La soddisfazione più grande è vedere quanto questi ragazzi siano migliorati durante l’anno». (foto Marika Torcivia)
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Al Palasport di Cisterna Benacquista Latina affronta Treviglio in Gara-5 dei play off: “Calore del pubblico determinante”
LATINA – “Sarà una partita da dentro o fuori. Una gara che vale una stagione intera”. Così il match che vedrà stasera la Benacquista Assicurazioni Latina Basket affrontare Treviglio Gara 5 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale. In palio c’è l’accesso alle semifinali playoff promozione, dove la vincente affronterà una tra Herons Montecatini e San Giobbe Chiusi, serie anch’essa approdata alla “bella” dopo il 2-2 maturato nelle prime quattro gare.
Dopo aver conquistato i primi due incontri della serie davanti al pubblico pontino, la Benacquista ha trovato sulla propria strada una Treviglio capace di reagire con forza nelle sfide disputate al PalaFacchetti, riportando il confronto in perfetta parità. Le quattro partite giocate finora hanno confermato tutto ciò che i playoff rappresentano: intensità, fisicità, continui adattamenti tattici, emozioni e dettagli che possono cambiare l’inerzia di una gara nel giro di pochi possessi.
Coach Franco Gramenzi, al termine di Gara 4, ha sottolineato proprio il valore della serie e la capacità della sua squadra di restare compatta nonostante le difficoltà: «I ragazzi hanno fatto una gran partita, hanno lottato fino alla fine senza lasciare nulla di intentato». Una Benacquista che, soprattutto nelle ultime due gare, ha dovuto fare i conti anche con l’assenza di Marko Bakovic, fermato dopo il colpo al costato subito in Gara 2 e ancora sotto osservazione da parte dello staff medico. Un’assenza pesante sotto canestro, considerando l’impatto del lungo nerazzurro nel corso della stagione, ma che il gruppo pontino ha provato a sopperire con energia, sacrificio e spirito di squadra.
Il Club chiede l’aiuto del pubblico sul campo di Cisterna;: “E’ proprio in occasioni come questa che il calore del pubblico può diventare un fattore determinante. Nonostante l’appuntamento infrasettimanale e l’orario serale, la Benacquista avrà bisogno di tutto il sostegno del popolo nerazzurro per vivere insieme una delle serate più importanti dell’anno. Il Palasport di Cisterna è pronto a trasformarsi ancora una volta in una casa piena di energia, passione e voce, per spingere Latina verso un nuovo traguardo”, si legge in una nota del Club. (foto Marika Torcivia)
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Il Latina Calcio 1932 under 19 conquista la promozione in Primavera 2
LATINA – Il Latina Calcio 1932 conquista la promozione in Primavera 2 al termine di una finale combattuta e ricca di tensione. Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata, ai nerazzurri è bastato lo 0-0 contro il Catania per ottenere il salto di categoria, grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.
Al triplice fischio può esplodere la festa del Latina, al termine di una sfida intensa e bloccata, giocata su ogni pallone fino all’ultimo minuto. La gara è rimasta sempre in equilibrio, con il Catania proteso alla ricerca del gol necessario per ribaltare il verdetto e i nerazzurri bravi a contenere, difendere con ordine e gestire con lucidità il vantaggio costruito nel corso della stagione.
Il Latina è sceso in campo con Cherubini tra i pali, La Penna, Solazzo, Bacilieri, De Marchi, Lo Zito, De Fraia, Betti, Metawie, Lo Bianco e Di Giovannantonio. Nel corso della ripresa spazio anche a Saraz, Saurini, Fontana, Di Vincenzo e Traunini, inseriti per garantire energie fresche in una fase sempre più delicata del match.
Il Catania ha risposto con Coco, Sechi, Marchese, Di Giacomo, Allegra, Rizzotti, Catania, Parco, Costanzo, Coriolano e Donato, provando a incidere soprattutto nella ripresa con ulteriori cambi offensivi, senza però riuscire a superare la retroguardia nerazzurra.
La direzione di gara è stata affidata ad Aleorsini di Terni, assistito da Veli di Pisa e Lombardi di Chieti, con Mammoli di Perugia nel ruolo di quarto ufficiale. La partita, con il passare dei minuti, ha assunto toni sempre più nervosi: nella ripresa sono arrivati i cartellini gialli per Viola, Parco e Saurini, fino al finale caratterizzato da quattro espulsioni che hanno colpito De Marchi e Saraz per il Latina, Sechi e Coriolano per il Catania.
L’equilibrio della sfida è confermato anche dal dato dei calci d’angolo, terminati 5-5. Dopo un minuto di recupero nel primo tempo e otto nella ripresa, il fischio finale ha sancito la promozione del Latina.
“Una stagione costruita passo dopo passo e coronata da un’ultima prova di carattere, compattezza e sacrificio”, dicono dal club in una nota. Il Latina Primavera conquista la Primavera 2: una giornata destinata a restare nella storia del settore giovanile nerazzurro.
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Antares Pallanuoto Latina consolida il secondo posto
Importante successo esterno per l’Antares Pallanuoto Latina nel campionato di Serie C Nazionale Girone Lazio. La formazione pontina si è imposta in trasferta sul Villa Aurelia con il punteggio di 10-11, confermando così il secondo posto in classifica, seppur con una gara in più disputata rispetto alle dirette concorrenti. Una sfida intensa, combattuta fino all’ultimo possesso, con i padroni di casa protagonisti di una prestazione brillante e organizzata. L’Antares, pur non esprimendo il suo miglior gioco, è riuscita a portare a casa due punti fondamentali grazie alla maggiore lucidità nei momenti decisivi del match.
La gara si era aperta con il vantaggio del Villa Aurelia nel primo parziale (4-3), ma i ragazzi di coach Mauro Gubitosa hanno reagito nel secondo tempo ribaltando l’inerzia dell’incontro grazie a un parziale di 2-4. Equilibrio assoluto anche nella seconda metà di gara, con continui capovolgimenti di fronte e una direzione arbitrale che ha contribuito ad aumentare la tensione nel finale.
Tra i migliori realizzatori dell’Antares spiccano Schettino e Di Santantonio, entrambi autori di tre reti, mentre importanti sono stati anche i contributi offensivi di Veglia, Viccione, Gallo e dei fratelli Raffaeli.
Il tecnico Mauro Gubitosa: “La prestazione non mi ha proprio soddisfatto e sono stato duro con i ragazzi perché servirà un altro atteggiamento mentale sia in allenamento che in campo per provare fino all’ultimo a inseguire il sogno playoff”.
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