Play off, Benacquista Latina fermata da Treviglio: a Cisterna finisce 53-63

LATINA – “Sarà una partita da dentro o fuori. Una gara che vale una stagione intera”. Così il match che vedrà stasera la Benacquista Assicurazioni Latina Basket affrontare Treviglio Gara 5 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale. In palio c’è l’accesso alle semifinali playoff promozione, dove la vincente affronterà una tra Herons Montecatini e San Giobbe Chiusi, serie anch’essa approdata alla “bella” dopo il 2-2 maturato nelle prime quattro gare.

Dopo aver conquistato i primi due incontri della serie davanti al pubblico pontino, la Benacquista ha trovato sulla propria strada una Treviglio capace di reagire con forza nelle sfide disputate al PalaFacchetti, riportando il confronto in perfetta parità. Le quattro partite giocate finora hanno confermato tutto ciò che i playoff rappresentano: intensità, fisicità, continui adattamenti tattici, emozioni e dettagli che possono cambiare l’inerzia di una gara nel giro di pochi possessi.

Coach Franco Gramenzi, al termine di Gara 4, ha sottolineato proprio il valore della serie e la capacità della sua squadra di restare compatta nonostante le difficoltà: «I ragazzi hanno fatto una gran partita, hanno lottato fino alla fine senza lasciare nulla di intentato». Una Benacquista che, soprattutto nelle ultime due gare, ha dovuto fare i conti anche con l’assenza di Marko Bakovic, fermato dopo il colpo al costato subito in Gara 2 e ancora sotto osservazione da parte dello staff medico. Un’assenza pesante sotto canestro, considerando l’impatto del lungo nerazzurro nel corso della stagione, ma che il gruppo pontino ha provato a sopperire con energia, sacrificio e spirito di squadra.

Il Club chiede l’aiuto del pubblico sul campo di Cisterna;: “E’ proprio in occasioni come questa che il calore del pubblico può diventare un fattore determinante. Nonostante l’appuntamento infrasettimanale e l’orario serale, la Benacquista avrà bisogno di tutto il sostegno del popolo nerazzurro per vivere insieme una delle serate più importanti dell’anno. Il Palasport di Cisterna è pronto a trasformarsi ancora una volta in una casa piena di energia, passione e voce, per spingere Latina verso un nuovo traguardo”, si legge in una nota del Club. (foto Marika Torcivia)