Festa a Fogliano per il 212° dell’Arma dei Carabinieri

LATINA – Dal 4 al 9 giugno, a Latina e provincia, i 30 anni del Circolo Pontino La Manovella si festeggiano con un omaggio a una delle figure più affascinanti dell’automobilismo italiano, l’ingegnere e pilota Piero Taruffi, protagonista di straordinari record di velocità realizzati negli anni Cinquanta lungo la Via Appia. Gli eventi promossi dal Museo Giannini di Latina (MUG), con il contributo della Provincia di Latina, il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione dell’ASI e del Museo Nazionale dell’Automobile si sono aperti oggi giovedì 4 giugno in via Oberdan 13/A con la conferenza dal titolo “L’affascinante storia dell’ingegner Piero Taruffi e dei suoi record di velocità sulla Regina Viarum”, con la partecipazione di Prisca Taruffi, figlia del celebre pilota.

Tutto rinviato a settembre invece per vedere il leggendario Bisiluro, l’avveniristico veicolo progettato dallo stesso Taruffi e proveniente dal Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Proprio con questo mezzo l’ingegnere romano stabilì sulla Via Appia record che segnarono una svolta nella storia dell’automobilismo sportivo. Molte delle soluzioni tecniche sperimentate sul Bisiluro sarebbero successivamente diventate patrimonio delle vetture da competizione moderne.

Il programma proseguirà sabato 6 giugno con la manifestazione “Storia della velocità sulla Regina Viarum”, una rievocazione storica dedicata alle imprese di Taruffi: le auto storiche dei soci del Circolo Pontino della Manovella percorreranno in corteo il tratto della Via Appia compreso tra Cisterna di Latina e Terracina, attraversando luoghi simbolo della storia e dell’identità del territorio pontino. Particolare rilievo avrà il passaggio del corteo per la località Antica Stazione Bocca di Fiume (intorno alle ore 14.30), nei pressi della quale furono raggiunti i record di velocità dal pilota – ingegnere Piero Taruffi Sarà un omaggio alla sua figura, ma anche un’iniziativa rivolta alla valorizzazione della Regina Viarum promosse sul territorio. Al termine del corteo, i veicoli storici saranno esposti nei giardini di Piazza del Popolo a Latina, dove prenderanno parte a un prestigioso concorso di eleganza aperto al pubblico, a partire dalle ore 18.00.

Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 9.00, i giardini di Piazza del Popolo ospiteranno nuovamente l’esposizione delle vetture storiche dei soci del Circolo Pontino della Manovella. La giornata sarà anche l’occasione per celebrare ufficialmente i trent’anni di appartenenza del Circolo all’ASI, alla presenza delle autorità civili e associative, confermando il ruolo svolto dal sodalizio nella tutela e nella diffusione della cultura motoristica storica.

Il 5, l’8 e il 9 giugno il Museo Giannini di Latina aprirà le porte ai cittadini e agli studenti con ingresso gratuito, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per l’occasione l’artista Alberto Serarcangeli di Latina ha realizzato un’acquaforte – acquatinta in ricordo degli eventi e in omaggio a Piero Taruffi. L’opera sarà realizzata in soli 100 esemplerai firmati dall’autore e saranno donati alle Autorità. Un ulteriore contributo alla storia del territorio e alla sua arte.