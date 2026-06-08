CRONACA
Furti al Circeo, la sindaca Di Cosimo incontra i cittadini di Molella, Via Mediana Vecchia e Migliara 58
SAN FELICE CIRCEO – Nei giorni scorsi, il Sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, ha incontrato alcuni cittadini che nelle ultime settimane si sono rivolti all’Amministrazione comunale per segnalare una serie di furti e tentati furti che stanno generando allarme e preoccupazione diffusa nella comunità. Gli episodi si sono concentrati prevalentemente in via Molella, via Mediana Vecchia, via Migliara 58 e nelle zone limitrofe. Il Sindaco ha ascoltato direttamente le testimonianze dei residenti colpiti o minacciati dagli episodi, raccogliendo le segnalazioni e rassicurando la cittadinanza sull’attenzione che l’Amministrazione sta riservando al fenomeno.
«Ho voluto incontrare personalmente chi ha vissuto questi episodi — ha dichiarato la Sindaca Di Cosimo — perché la sicurezza dei nostri concittadini è una priorità assoluta. Ogni casa violata, ogni tentativo di intrusione non è soltanto un danno materiale: è una ferita alla serenità di chi vive e lavora in questa comunità.»
L’Amministrazione comunale aveva già provveduto, nelle scorse settimane, a trasmettere formale comunicazione al Comandante della Polizia Locale e al Comando dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo di intensificare l’attenzione sul territorio e di rafforzare i controllinelle aree maggiormente interessate dagli episodi.
Sul fronte della sicurezza, in vista dell’incremento di presenze sul territorio, il primo cittadino, inoltre, ha esortato la tempestiva attivazione del servizio di vigilanza notturna a tutela del patrimonio architettonico del territorio, da svolgersi rigorosamente in raccordo con le forze dell’ordine su tutto il territorio comunale, come già fatto negli anni passati.
L’attività dei vigilantes ha una funzione esclusivamente preventiva e di deterrenza: eventuali criticità rilevate durante il servizio, difatti, dovranno essere prontamente segnalate alle forze dell’ordine competenti, al fine di garantire un intervento tempestivo in caso di situazioni di disordine o atti illeciti.
Il Sindaco ha ribadito la piena collaborazione dell’Ente con le forze dell’ordine e ha invitato i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta ai numeri di emergenza, ricordando che la vigilanza attiva della comunità rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione.
CRONACA
Un chilo di hashish nel ruotino di scorta dell’auto, il cane Ginko lo scova: arrestato un giovane di Formia
GAETA – Trasportava nel ruotino di scorta dell’auto un chilo di hashish. E’ stato fermato e arrestato un ragazzo di Formia con precedenti per reati dello stesso tipo. L’operazione della Guardia di Finanza si è svolta con l’ausilio dell’unità cinofila Ginko Gf 414 durante la festa patronale di Gaeta. L’esame accurato del veicolo portato nella caserma delle Fiamme Gialle, grazie al fiuto del cane, ha portato a uno zaino al cui interno erano contenuti 10 panetti di hashish per un peso complessivo di chilogrammi 1,1 kg.
Nel corso dell’operazione, oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sottoposti a vincolo cautelare dispositivi informatici e il denaro contante. L’immissione in commercio della sostanza – secondo quanto stimato dai finanzieri – avrebbe fruttato oltre 15.000 euro.
Il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, è stato posto in stato di arresto e portato nella casa circondariale di Cassino. Il Gip del Tribunale di Cassino accogliendo le richieste della Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto ed applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.
CRONACA
Blocco linea ferroviaria Roma-Napoli da Cisterna a Latina: bus sostitutivi l’8 giugno
A causa di lavori di manutenzione programmata da parte di RFI nella stazione di Latina, nella giornata di lunedì 8 giugno 2026, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli subirà significative modifiche. L’interruzione della tratta ferroviaria avverrà in particolare per i treni diretti da Cisterna verso Latina nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Per garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi dei pendolari e dei viaggiatori, la società Busitalia (Gruppo FS Italiane) ha predisposto un servizio di pullman sostitutivi.
Al fine di permettere la sosta regolare dei mezzi, nonché il trasbordo e lo spostamento in sicurezza dei passeggeri, l’Amministrazione Comunale ha individuato come area di fermata dei bus sostitutivi quella di Via delle Province (cosiddetta “Area Mercato”), limitatamente al tratto adiacente all’entrata del Palazzetto dello Sport.
La Polizia Locale ha emanato l’ordinanza n. 107 del 06.06.2026 che dispone il divieto di sosta con rimozione forzata in via delle Province (Area Mercato), nel solo tratto adiacente all’entrata del Palazzetto dello Sport a partire dalle ore 09:30 fino alle ore 14:00 del giorno lunedì 8 giugno 2026 (e comunque fino a cessate esigenze).
Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata sul posto.
I canali di vendita di Trenitalia sono già aggiornati con le modifiche ai treni regionali (tra cui cancellazioni e variazioni di percorso che interesseranno lo scalo di Cisterna).
Per ulteriori dettagli sugli orari specifici dei treni e dei bus, è possibile consultare il sito internet www.trenitalia.it o i canali digitali di Trenitalia.
CRONACA
Palaboxe Latina, il Consiglio di Latina sospende l’aggiudicazione in attesa dell’udienza di merito
LATINA – Non si è chiusa con la pronuncia del Tar, la vicenda che riguarda l’aggiudicazione del Palaboxe di Latina da parte del Comune all’esito del bando di gara relativo. A strettissimo giro infatti, sabato, il Consiglio Di Stato si è pronunciato accogliendo il ricorso della società The Champion che era arrivata seconda, e concedendo la sospensiva della delibera comunale che assegnava la struttura all’attuale gestore Asd Boxe Latina, che i giudici di primo grado di Via Doria avevano negato.
Per il Consiglio di Stato infatti “sussistono i presupposti della estrema gravità e urgenza” che solo la sospensione del provvedimento impugnato consente di evitare. “L’ istanza inoltre non determina alcun pregiudizio per il Comune, il quale dopo anni di occupazione senza titolo ha interesse che il contratto sia stipulato a seguito di una legittima aggiudicazione”, si legge nel dispositivo della decisione.
Più Letti
-
TITOLI6 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 8 giugno 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 7 giugno 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 6 giugno 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 5 giugno 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 5 giugno 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 3 giugno 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 2 giugno 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 1 giugno 2026