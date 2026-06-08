Un chilo di hashish nel ruotino di scorta dell’auto, il cane Ginko lo scova: arrestato un giovane di Formia

SAN FELICE CIRCEO – Nei giorni scorsi, la Sindaca di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, ha incontrato alcuni cittadini che nelle ultime settimane si sono rivolti all’Amministrazione comunale per segnalare una serie di furti e tentati furti che stanno generando allarme e preoccupazione diffusa nella comunità. Gli episodi si sono concentrati prevalentemente in via Molella, via Mediana Vecchia, via Migliara 58 e nelle zone limitrofe. La prima cittadina ha ascoltato direttamente le testimonianze dei residenti colpiti o minacciati dagli episodi, raccogliendo le segnalazioni e rassicurando la cittadinanza sull’attenzione che l’Amministrazione sta riservando al fenomeno.

«Ho voluto incontrare personalmente chi ha vissuto questi episodi — ha dichiarato Di Cosimo — perché la sicurezza dei nostri concittadini è una priorità assoluta. Ogni casa violata, ogni tentativo di intrusione non è soltanto un danno materiale: è una ferita alla serenità di chi vive e lavora in questa comunità.»

L’Amministrazione comunale aveva già provveduto, nelle scorse settimane, a trasmettere formale comunicazione al Comandante della Polizia Locale e al Comando dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo di intensificare l’attenzione sul territorio e di rafforzare i controlli nelle aree maggiormente interessate dagli episodi.

Sul fronte della sicurezza, in vista dell’incremento di presenze sul territorio, la sindaca, inoltre, ha esortato la tempestiva attivazione del servizio di vigilanza notturna a tutela del patrimonio architettonico del territorio, da svolgersi rigorosamente in raccordo con le forze dell’ordine su tutto il territorio comunale, come già fatto negli anni passati.

L’attività dei vigilantes ha una funzione esclusivamente preventiva e di deterrenza: eventuali criticità rilevate durante il servizio, difatti, dovranno essere prontamente segnalate alle forze dell’ordine competenti, al fine di garantire un intervento tempestivo in caso di situazioni di disordine o atti illeciti.

La sindaca ha infine invitato i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta ai numeri di emergenza, ricordando che la vigilanza attiva della comunità rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione.