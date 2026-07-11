APPUNTAMENTI
Tutto pronto per il Pontinia Rock & Blues Festival: tre giorni di rock, blues, soul e rockabilly
PONTINIA – L’estate pontina torna ad accendersi con uno degli appuntamenti musicali più attesi del Lazio. L’Associazione Culturale Papyrus, la Pro Loco di Pontinia e il Comune di Pontinia presentano la XXIII edizione del Pontinia Rock & Blues Festival, in programma il 17, 18 e 19 luglio 2026 presso il Teatro all’Aperto “Giovanni Verga” di Pontinia. Tre serate a ingresso gratuito dedicate alla migliore musica rock, blues, soul e rockabilly, con artisti italiani e internazionali pronti a trasformare il cuore della città in un grande palcoscenico sotto le stelle.
“Nel corso degli anni il festival si è affermato come una delle manifestazioni musicali più importanti della provincia di Latina e dell’intero Lazio, richiamando migliaia di spettatori e contribuendo alla promozione culturale e turistica del territorio”, sottolinea Paolo Periati dell’Associazione Culturale Papyrus, ideatrice della rassegna.
Il programma propone venerdì 17 luglio Cheap Wine (ITA) – Lello Panico & The Electric Roots (ITA); sabato 18 Luglio Eric Sardinas (USA) – Elli de Mon (ITA) e domenica 19 Luglio, Curtis Salgado (USA) – Greg & The Three-Billies (ITA).
APPUNTAMENTI
Musica, il Tango del maestro Marco Lo Russo e il Coro della Diaphorà al Museo Cambellotti di Latina
LATINA – Sabato 11 luglio alle ore 21 si terrà il sesto appuntamento della rassegna “Il Museo Cambellotti dialoga in Musica!”, organizzato dal Comune di Latina e dall’Associazione Culturale Eleomai. NOCHE TANGUERA, Profumo di Tango è il concerto per fisarmonica solista di MARCO LO RUSSO ROUGE: un viaggio musicale intenso e suggestivo nel cuore del tango, tra sensualità, passione e tradizione. Il programma intreccia celebri brani della tradizione con composizioni originali, la fisarmonica diventa voce narrante di emozioni, storie e suggestioni sonore. “Un concerto che celebra tutta la magia del tango… e chissà, alla fine potrebbe nascere perfino una milonga”, dicono gli organizzatori. Ospiti speciali del concerto i ballerini Elisa Pascali e Federico Morgagni. L’appuntamento nell’Arena Cambellotti.
Domenica 12 luglio sempre al Museo Cambellotti, alle ore 21,00 con ingresso gratuito, nell’ambito della stessa rassegna, si esibiranno i ragazzi del Coro Diaphorà. Per l’occasione si potrà visitare anche il museo.
APPUNTAMENTI
Al via con la Testaccio Klezmer Orchestra, la rassegna @tNicolosi: “Musica spazio di pace e conoscenza tra i popoli”
LATINA – Prenderà il via domani, domenica 12 luglio, la quinta edizione di @tNICOLOSI, la rassegna culturale nel cuore dello storico Quartiere Nicolosi di Latina che andrà avanti fino ai primi di settembre. “Un appuntamento nato quasi come una scommessa e che, anno dopo anno, è diventato uno spazio sempre più condiviso dalla città”, dicono gli organizzatori che hanno pensato un programma di alto livello che “attraverserà linguaggi molto diversi tra loro per sette appuntamenti uniti dalla stessa idea: fare della cultura un’occasione di incontro”. Il primo appuntamento è con la Testaccio Klezmer Orchestra (alle 21 del 12 luglio).
“Non potrebbe esserci apertura più significativa per la quinta edizione di @tNICOLOSI”, sottolineano gli organizzatori. La Testaccio Klezmer Orchestra, diretta dal sassofonista e compositore Gabriele Coen, porta sul palco un progetto musicale che attraversa confini, lingue e tradizioni, costruendo ponti tra culture apparentemente lontane ma profondamente legate tra loro. Musiche ebraiche, arabe, turche, greche, balcaniche e mediterranee si intrecciano in un viaggio sonoro che racconta la ricchezza degli incontri tra i popoli e la possibilità di trasformare le differenze in dialogo. Un repertorio che unisce tradizioni diverse senza cancellarne le identità, mostrando come la musica possa diventare uno spazio comune di conoscenza reciproca e di pace”. Con Gabriele Coen ci sarà Ziad Trabelsi, musicista tunisino, compositore e storico protagonista dell’Orchestra di Piazza Vittorio, artista che da anni costruisce attraverso la musica un dialogo fecondo tra Oriente e Occidente. Più che un concerto, un incontro. Un invito a guardare il Mediterraneo non come un confine, ma come uno spazio condiviso di storie, memorie e culture. Per una sera, la piazzetta del Quartiere Nicolosi diventerà il luogo in cui lingue diverse, tradizioni differenti e percorsi lontani si ritroveranno a parlare una lingua universale: quella della musica”.
Gli altri appuntamenti della rassegna sono con Marco Poeta, con il Salotto Indipendente con Lodo Guenzi al Nicolosi Gvng Day, fino agli spettacoli di Beppe Servillo e Modulo Project, passando per una serata interamente dedicata ai giovani cantautori del nostro territorio. Accanto agli spettacoli tornerà anche PIAZZZETTA APERTA, lo spazio che accompagnerà ogni serata con artigianato, libri, incontri.
APPUNTAMENTI
Nettuno, domenica il plogging arriva in spiaggia: «La tutela del mare comincia dai piccoli gesti»
Domenica 12 luglio, dalle ore 18.00, la spiaggia libera situata dopo il porto turistico di Nettuno, sul lato levante, ospiterà un pomeriggio dedicato al plogging e alla cura del litorale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Nettuno e promossa da Retake Nettuno, invita cittadini e volontari a partecipare a un’azione concreta di tutela dell’ambiente e valorizzazione di uno degli spazi più frequentati della città.
Protagonista della giornata sarà il plogging, la pratica nata in Svezia che unisce una passeggiata alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Un’attività che coniuga movimento, rispetto per il territorio e senso civico, trasformando un gesto semplice in un contributo concreto per la salvaguardia dell’ambiente.
L’obiettivo dell’iniziativa è contribuire a restituire alla comunità una spiaggia più bella e accogliente, sensibilizzando cittadini e visitatori sull’importanza della tutela del mare e della corretta gestione dei rifiuti. Tutti i materiali raccolti saranno conferiti secondo le modalità previste, favorendo il corretto recupero delle diverse frazioni.
«La tutela del mare passa dai piccoli gesti quotidiani. Ogni intervento di plogging è un’occasione per dimostrare che ciascuno di noi può contribuire concretamente a rendere più bello il territorio in cui vive. Invitiamo cittadini, famiglie e visitatori a partecipare: bastano un po’ di tempo e la voglia di fare qualcosa di utile insieme per trasformare una semplice passeggiata in un gesto di cura verso la nostra città», dichiara Retake Nettuno.
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