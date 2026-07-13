CRONACA
Un male porta via Armando Pandolfo, uomo di fiducia di Fare Latina. Annalisa Muzio “Sono distrutta”
Si è spento ieri notte a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo, Armando Pandolfo nostro referente alla segreteria e uomo di fiducia di Fare latina. “Per noi del direttivo e per me in particolare una perdita enorme – scrive annalisa muzio – Una presenza di garanzia, di lealtà, di rettitudine, serietà e laboriosità insostituibile. Gli volevamo tutti bene come se ne vuole ad un membro di una grande famiglia”. I funerali si terranno martedì 14 alle ore 15 presso la chiesa Santa Rita a Latina.
CRONACA
Aprilia, aggredisce la compagna davanti alla Polizia: arrestato per maltrattamenti
Un cittadino di nazionalità rumena residente ad Aprilia è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’intervento degli agenti del Commissariato è scattato dopo una segnalazione al 112 per una violenta lite in un’abitazione. All’arrivo dei poliziotti, dall’appartamento provenivano urla e l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo anche nei confronti degli operatori, rendendo necessario l’intervento di altre pattuglie. La convivente è stata trovata con evidenti lesioni al volto e diversi lividi sul corpo. Secondo quanto riferito dalla donna, il compagno, rientrato a casa in stato di alterazione alcolica, l’avrebbe prima insultata e poi colpita ripetutamente con pugni e calci, continuando a minacciarla anche durante l’intervento della Polizia. Le testimonianze di alcuni vicini avrebbero inoltre confermato precedenti episodi di violenza e frequenti liti, spesso legati all’abuso di alcol. Su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, l’uomo è stato arrestato in flagranza e trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.
CRONACA
Incidente mortale sull’Appia: suv finisce fuori strada, un uomo e una donna perdono la vita
Due persone hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la via Appia, in località Le Castella, nel territorio di Cisterna di Latina. Per cause ancora in corso di accertamento, un suv è uscito di strada finendo contro un albero all’altezza del chilometro 49,00. L’impatto è stato violentissimo e per il conducente e il passeggero, un uomo e una donna, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Locale, gli agenti del Commissariato di Cisterna e le squadre Anas. La strada è stata temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra via Kennedy e via Civitona, con deviazioni del traffico per consentire i rilievi e la rimozione del veicolo.
Si tratta dell’ennesima tragedia sulle strade pontine, che arriva a poche ore dal mortale incidente avvenuto domenica lungo la Flacca.
CRONACA
Mare mosso, due tragedie in poche ore sul litorale laziale
Due tragedie in poche ore sul litorale laziale. Alla Bufalara, nel territorio di Sabaudia, un uomo di 50 anni è morto annegato nei pressi del chiosco della Strada Interrotta dopo essere finito in acqua per cause ancora in corso di accertamento. Inutili i tentativi di soccorso.
Un episodio analogo si è verificato a Torvaianica, sul litorale romano, dove un altro uomo di circa 50 anni ha accusato difficoltà mentre si trovava in mare e tentava di rientrare verso la riva. Lanciato l’allarme dai presenti in spiaggia, sono intervenuti bagnini e soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo essere stato riportato a riva.
In entrambi i casi saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
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