Isole Pontine, controlli della Guardia di Finanza: droga sequestrata, lavoratori irregolari e verifiche in mare

Controlli rafforzati della Guardia di Finanza nelle ultime settimane sulle isole di Ponza e Ventotene, dove le Fiamme Gialle hanno intensificato l’attività di contrasto agli illeciti economici e alla criminalità durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

L’operazione, condotta dai militari delle Tenenze di Ponza e Ventotene, del Gruppo di Formia e della Sezione Operativa Navale di Gaeta, ha interessato sia il territorio sia il mare.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli, effettuati nelle aree di maggiore aggregazione e al porto di Formia con il supporto delle unità cinofile, hanno portato al sequestro di 32 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana e quattro spinelli già confezionati. Complessivamente sono state segnalate alla Prefettura 15 persone.

Le verifiche hanno riguardato anche numerose attività economiche operanti nei settori della ristorazione, dell’ospitalità, del commercio e del noleggio nautico. Nel corso degli accertamenti sono stati individuati quattro lavoratori irregolari, impiegati in due ristoranti e in un negozio di abbigliamento.

Intensa anche l’attività in mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno controllato circa 65 imbarcazioni e natanti da diporto, identificando 241 persone, dieci delle quali con precedenti di polizia. Sono stati inoltre elevati 95 verbali di contestazione per violazioni in materia nautica ed economico-finanziaria.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle moto d’acqua. Dieci acquascooter sono stati sottoposti a controllo: in tutti i casi sono state riscontrate violazioni amministrative, tra cui la mancata utilizzazione del casco, l’assenza della patente nautica o della copertura assicurativa.