CRONACA
Formia, incendio a Castellonorato: in fiamme cinque ettari di bosco e macchia mediterranea
Vasto incendio boschivo nella giornata di ieri a Castellonorato, nel territorio di Formia, dove le fiamme hanno interessato circa cinque ettari di macchia mediterranea e bosco. Per domare il rogo sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco della provincia di Latina: una dal distaccamento di Castelforte e una proveniente da Gaeta. A supporto delle operazioni è stato impiegato anche un elicottero S64 della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e due mezzi della Regione Lazio. Le operazioni sono state coordinate da un Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco. Determinante anche il contributo delle squadre di volontari della Protezione Civile, impegnate nelle attività di supporto a terra.
CRONACA
Cisterna, trovati a bordo di un’auto rubata: denunciati due minorenni
Due minorenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato con l’accusa di ricettazione dopo essere stati trovati a bordo di un’autovettura risultata rubata. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina durante i consueti servizi di controllo del territorio. L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un’auto con a bordo tre ragazzi dall’apparente giovane età. Fermato il veicolo, gli agenti hanno identificato i tre occupanti, inizialmente privi di documenti. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che l’automobile era stata denunciata rubata nei giorni precedenti. I tre minori sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato per le procedure di identificazione. Al termine degli accertamenti è emerso che una delle ragazze aveva meno di 14 anni e quindi non è imputabile. Un altro dei giovani risultava già noto alle forze dell’ordine ed era destinatario di un avviso orale del Questore. Ultimate le formalità di rito, tutti e tre sono stati riaffidati ai rispettivi genitori. Per i due minori imputabili è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma con l’accusa di ricettazione.
CRONACA
Isole Pontine, controlli della Guardia di Finanza: droga sequestrata, lavoratori irregolari e verifiche in mare
Controlli rafforzati della Guardia di Finanza nelle ultime settimane sulle isole di Ponza e Ventotene, dove le Fiamme Gialle hanno intensificato l’attività di contrasto agli illeciti economici e alla criminalità durante il periodo di maggiore afflusso turistico.
L’operazione, condotta dai militari delle Tenenze di Ponza e Ventotene, del Gruppo di Formia e della Sezione Operativa Navale di Gaeta, ha interessato sia il territorio sia il mare.
Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli, effettuati nelle aree di maggiore aggregazione e al porto di Formia con il supporto delle unità cinofile, hanno portato al sequestro di 32 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana e quattro spinelli già confezionati. Complessivamente sono state segnalate alla Prefettura 15 persone.
Le verifiche hanno riguardato anche numerose attività economiche operanti nei settori della ristorazione, dell’ospitalità, del commercio e del noleggio nautico. Nel corso degli accertamenti sono stati individuati quattro lavoratori irregolari, impiegati in due ristoranti e in un negozio di abbigliamento.
Intensa anche l’attività in mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno controllato circa 65 imbarcazioni e natanti da diporto, identificando 241 persone, dieci delle quali con precedenti di polizia. Sono stati inoltre elevati 95 verbali di contestazione per violazioni in materia nautica ed economico-finanziaria.
Particolare attenzione è stata riservata anche alle moto d’acqua. Dieci acquascooter sono stati sottoposti a controllo: in tutti i casi sono state riscontrate violazioni amministrative, tra cui la mancata utilizzazione del casco, l’assenza della patente nautica o della copertura assicurativa.
CRONACA
Sezze, domato dopo nove ore l’incendio nella pineta dei Casali: il Comune ringrazia i soccorritori
Il Comune di Sezze ha espresso il proprio ringraziamento a tutti gli operatori che hanno preso parte alle operazioni di spegnimento dell’incendio che, nella giornata di domenica, ha interessato la pineta che sovrasta il quartiere Casali.
Per domare il rogo sono state necessarie quasi nove ore di intervento ininterrotto. Le fiamme hanno devastato una vasta area della pineta, ma grazie al lavoro dei soccorritori è stato possibile contenere l’incendio ed evitare conseguenze ancora più gravi.
L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento particolare alle associazioni di Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, sottolineando come il loro impegno, la professionalità e lo spirito di servizio siano stati determinanti per fronteggiare l’emergenza.
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