A Latina il campione del mondo di finger food Fabio Mancuso

LATINA – E’ campione mondiale di finger food e martedi 21 gennaio (alle 18) il cuoco palermitano Fabio Mancuso sarà a Latina per una lezione presso la Scuola di Cucina Sale. In circa 4 ore di incontro che si terranno nella sede di Via Mario Siciliano (l’evento è a pagamento), lo chef che è anche membro della nazionale italiana cuochi, insegnerà le tecniche ma anche i segreti del cibo di strada.