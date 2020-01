Giocattoli e tutine in dono alla Neonatologia del Goretti di Latina

(nella foto: Davide Barcella, Battista Biffi, Anna Maria Visco, Pietro, Franca Corrado e la mamma di Daniele).

LATINA – Dopo le feste e con l’anno nuovo riprende l’attività dell’Associazione In Ricordo di Daniele onlus insieme ad uno dei suoi più attivi sostenitori, Davide Barcella. La presidente dell’associazione Antonietta Parisi, mamma di Daniele e il direttore del Centro Commerciale Latina Fiori, Barcella si sono recati ieri mattina nei reparti di Neonatologia e Pediatria del Goretti di Latina per consegnare tutine, scarpette, body e giocattoli per i piccoli pazienti.

“Ieri mattina – spiega Antonietta – ho vissuto un’esperienza molto toccante e umana, grazie al mio amico Davide Barcella che ho affiancato per le pratiche burocratiche. E non è finita. Infatti dal reparto ci hanno chiesto una lavatrice e un’asciugatrice per poter lavare gli abitini ai quali oggi provvede volontariamente il personale”. Detto-fatto: i due elettrodomestici arriveranno la prossima settimana insieme con il carrello di emergenza per la Neonatologia.