Sicamb, lavoratori in piazza della Libertà, ricevuti dal prefetto di Latina

LATINA – Vengono ricevuti in questi minuti dal prefetto di Latina Maria Rosa Trio i lavoratori della Sicamb che da questa mattina stanno protestando con un presidio in piazza della Libertà. Sventolano nell’area interdetta temporaneamente alla circolazione delle auto, le bandiere dei sindacati mentre i lavoratori intonano cori, chiedendo di essere ascoltati.

“L’iniziativa di oggi, dopo quella al Mise della scorsa settimana – spiega Emanuela Ricci rappresentante sindacale della Rsu e della segreteria provinciale della Fiom Cgil – è solo una delle iniziative che intendiamo mettere in atto. Sono due anni e mezzo che si tengono incontri, ne abbiamo fatti sedici in tutto in Unindustria e con la Regione Lazio, l’azienda si è sempre impegnata e ha sottoscritto accordi che non ha mantenuto. I lavoratori non possono più sopportare” – aggiunge la Ricci spiegando che le commesse ci sono e i finanziamenti europei di settore sono sempre arrivati. “Ora serve l’intervento delle istituzioni: dobbiamo salvaguardare il lavoro interno e quello del territorio”.

