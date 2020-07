Casting a Sermoneta per Federico Fashion Style

Shares

SERMONETA – Lui è Federico Lauri, meglio conosciuto, anzi famoso, come Federico Fashion Style, l’hair stylist che da Anzio è diventato noto in tutta Italia come protagonista de “Il Salone Delle Meraviglie” su Real Time. Con il suo staff e la troupe del format tv, Federico sarà a Sermoneta giovedì 30 luglio 2020 per il casting di un nuovo programma itinerante: uno show che girerà il Belpaese a bordo di un Beauty Bus in cerca di look da cambiare. Si cercano donne dai 20 ai 90 anni che sognano di fare un cambio look. Lo ha annunciato la sindaca Giuseppina Giovannoli con un post su Facebook.

L’appuntamento è in aula consiliare dalle ore 14:30 alle ore 19. Per maggiori informazioni chiamare il 393.8750857 (redazione Il Salone delle Meraviglie).