Il Covid-19 non ferma gli eventi estivi a Latina

LATINA – Il Covid non ferma gli eventi estivi del Comune di Latina, che stanzia oltre quarantamila euro per la cultura anche grazie al bando “Il Lazio delle Meraviglie”. “A breve sarà infatti pubblicata una manifestazione di interesse che punta a far confluire in un contenitore la mole di idee già pervenute e quelle che potranno aggiungersi nei prossimi giorni”, spiega il presidente della commissione Cultura, presieduta dal consigliere LBC Fabio D’Achille. Gli eventi saranno gestiti dalla Pro Loco.

“Sarà l’occasione per tornare a fare eventi in città dopo il grande stop causato dall’emergenza sanitaria. È chiaro – aggiunge D’Achille – che dovranno essere usate tutte le misure di contenimento del contagio, ma ci teniamo come amministrazione a far tornare a vivere la città. Individueremo varie location, pubbliche e private, scegliendo in particolare quei luoghi che presentano ingresso ed uscita differenziati. Tutte le forme artistiche saranno coinvolte e non sarà interessato solo il centro storico, ma lo saranno anche il mare e i borghi: la ripartenza delle arti deve coinvolgere tutta la città e i suoi spazi principali”.