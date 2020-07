Il viceministro Sileri a Latina per il Festival Come Il vento nel Mare

(nella foto Sileri in visita al Goretti di Latina durante il lockdown)

LATINA – Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri sarà a Latina domani (venerdì 17 luglio) alle 20 per il secondo appuntamento del Festival Come Il Vento Nel Mare. All’Hotel Miramare a Capoportiere, il direttore della rassegna culturale Andrea Alicandro intervisterà uno dei protagonisti politici dell’emergenza sanitaria.

“Durante il lockdown è stata dura silenziare la cultura nelle sue forme fisiche, in presenza, ed è stato altrettanto difficile ritardare le attività produttive legate alla cultura, anche se è stato uno sforzo doveroso e dal punto di vista sanitario imprescindibile La cultura, intesa come cinema, tradizioni popolari e letteratura, teatro e musica, in qualche modo ci salva l’anima, mentre tutto intorno a noi si trasforma. L’occasione di partecipare a Latina a Come Il Vento Nel Mare, proprio per la sua cifra culturale – dice Sileri – mi rende particolarmente lieto e grato: la cultura ci aiuta a ripartire e dobbiamo aiutare la cultura a farlo bene, in sicurezza, e con lo slancio giusto per riattivare intorno la partecipazione delle persone, il turismo culturale e non solo, le attività produttive sul territorio. Qualche anno fa girava quella brutta battuta ‘con la cultura non si mangia’ alla quale oggi possiamo rispondere la cultura ci nutre”.

L’idea e di analizzare il recente passato per parlare di futuro, in una serata che, in osservanza delle norme di sicurezza, potrà ospitare un limitato numero di persone fino ad esaurimento dei posti consentiti.

“Torneremo ad aprire i nostri spazi a tutti, come abbiamo sempre fatto – spiegano Vito Miceli e Giovanna Cunetta, presidente e organizzatrice del Festival – E queste due tappe del 2020, la prima con il premio Strega Veronesi e questa con il viceministro Sileri, stanno a dimostrare il nostro investimento, non occasionale nella cultura. E nella promozione di un territorio ricco di storia e di bellezze”.