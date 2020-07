LATINA – Pattugliavano le strade si sono imbattuti in una signora che a Borgo Podgora chiedeva aiuto per un falchetto in difficoltà. La signora Lorella Tomassini aveva individuato il volatile e in strada Traversa e gli agenti non si sono sottratti al compito insolito e hanno recuperato l’esemplare che è stato affidato alle cure dei carabinieri forestali del Centro per la Biodiversità di Fogliano.