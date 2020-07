Giulia Michelini a Ventotene

VENTOTENE – Dopo de Gregori e Venditti a Ventotene è sbarcata Giulia Michelini che si sta godendo qualche giorno di vacanza. “E’ arrivata la signora di Palermo” annuncia in un post su Fb il più “comunicativo” degli isolani, Daniele Coraggio che l’ha accolta.

Non è la prima volta: per l’interprete di Rosy Abate l’isola pontina è un luogo del cuore: “Mi piace moltissimo “, ha dichiarato in una recente intervista mettendola sul podio con Napoli e Palermo. Proprio in questi giorni su Canale 5 sta andando in onda Rosy Abate 2.