Circeo Smart City, saranno installate 8 stazioni di ricarica per veicoli elettrici

SAN FELICE CIRCEO – Il Comune di San Felice Circeo e Jaguar Land Rover Italia passano alla fase 2 del progetto Circeo Smart City. Grazie alla collaborazione con Enel X Mobility srl, On ElectricSharingMobility e BE Charge srl, saranno installate 8 stazioni di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio comunale, centro storico compreso, in modo da aprire il Circeo ai possessori di auto elettriche e ibride.

“Con questa nuova fase prende forma il concetto di città elettrificata – spiega il sindaco Giuseppe Schiboni – Trovandoci in un’area archeologica e turistica, all’interno del Parco Nazionale del Circeo, l’Amministrazione vuole puntare fortemente sull’abbattimento delle emissioni di CO2, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e permettere a chi si muove con veicoli elettrici di trovare un sistema di ricarica in tutto il paese. Il progetto sviluppato con Jaguar Land Rover Italia – prosegue – apre le porte a sviluppi futuri, quali la creazione di una nuova mobilità attraverso car sharing, bike sharing e scooter sharing, per ridurre il traffico, limitare le emissioni inquinanti e favorire i turisti che arriveranno senza mezzi propri e le persone che sceglieranno il Circeo per lo smartworking. Un’iniziativa che conferma che si può avere visibilità, tutelando al tempo stesso centri di rilevanza archeologica, storica o artistica.”

“Siamo orgogliosi di essere presenti anche quest’anno a San Felice Circeo – dichiara Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia – con la volontà di guardare oltre, verso un futuro più sostenibile che tuteli il nostro patrimonio paesaggistico e artistico, grazie anche alle nuove forme di mobilità oggi disponibili. “Con questa iniziativa – afferma – proseguiamo un importante progetto di sensibilizzazione,già intrapreso nel 2019, verso la cultura del mondo della mobilità elettrica, che ci ha visto e ci vedrà ancora, attivi in altre città sul territorio per continuare a testimoniare il nostro impegno in questa direzione”.

Un’occasione per la casa automobilistica per presentare Nuova Defender e la full- electric Jaguar I- Pace. Nel corso di tutta la settimana sarà possibile prenotare i test drive per la Jaguar I-Pace, la Nuova Defender e la Range Rover Evoque, che saranno poi effettuati dal venerdì alla domenica.