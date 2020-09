In piazza della Libertà lo sciopero dei braccianti agricoli: “Basta sfruttamento”

Shares

LATINA – Erano in tanti nonostante la pioggia battente i braccianti agricoli indiani che questa mattina si sono dati appuntamento sotto la prefettura, in Piazza della Libertà a Latina per partecipare allo sciopero generale indetto da Cgil Cisl e Uil, con i rappresentanti della comunità sikh. E’ il terzo proclamato per richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro nel comparto. Denunciano lo sfruttamento lavorativo, la mancanza di sicurezza e in qualche caso violenze fisiche e psicologiche.

Presente in piazza con la sua bandiera anche l’A.N.P.I. della provincia di Latina, l’associazione partigiani, per sostenere la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne pontine. “Gli episodi di violenza accaduti negli ultimi mesi ci spingono a mantenere alta l’attenzione su una parte del mondo del lavoro che rimane tutt’ora nascosta. Sosteniamo gli sforzi degli imprenditori onesti che rispettano i principi costituzionali che fanno del nostro un paese fondato sul lavoro. Sosteniamo gli sforzi delle forze dell’ordine e della magistratura per combattere tutto ciò che di illegale ancora si verifica nelle nostre campagne”, si legge in una nota dell’Anpi.

Il Prefetto Maurizio Falco ha ricevuto una delegazione dei lavoratori e dei sindacati promettendo uno sforzo ancora maggiore sul fronte dei controlli.