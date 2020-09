Fisarmonica, al Festival Pontino suona il duo Pugliese-Sampaolesi

Shares

LATINA – Ultimo appuntamento di settembre al Festival Pontino di Musica, edizione n. 56, che al Circolo Cittadino di Latina (piazza del popolo 2) ha concentrato la sua programmazione di settembre, e altrettanto farà per il mese di ottobre (a breve il calendario dei nuovi appuntamenti).

Mercoledì 30 settembre (ore 19), protagonisti saranno due giovani e talentuosi fisarmonicisti, Riccardo Pugliese e Carlo Sampaolesi rispettivamente classe 1999 e 1997, che si alterneranno nell’esecuzione di trascrizioni e brani originali per approfondire l’affascinante timbro del loro strumento e le sue potenzialità tecniche. Il concerto si apre con la trascrizione della Suite francese n. 5 BWV 816 di Bach e prosegue con il compositore contemporaneo finlandese Jukka Tiensuu di cui si ascolterà la trascrizione di Fantango, originariamente per pianoforte. È invece scritto per fisarmonica da concerto Trittico di Alessandro Solbiati, autore che vede nella fisarmonica “uno strumento dalle possibilità uniche, enormi e in buona parte, per l’aspetto compositivo, non ancora utilizzate”. E per accordion è pensato anche Devoted to Stravinsky di Volodymyr Runchak, fisarmonicista e compositore ucraino contemporaneo. Il programma si completa con gli arrangiamenti per fisarmonica di due Sonate di Domenico Scarlatti.