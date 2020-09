Marco Frittella a Latina per presentare Italia Green

Shares

LATINA – Sarà un incontro con l’autore davvero particolare, con un ospite d’eccezione: il giornalista di Raiuno, il volto del TG1, Marco Frittella, che da poche settimane è passato alla conduzione di “Uno Mattina”. Frittella sarà a Latina martedì 29 settembre, su invito della casa editrice Lab DFG di Latina e della società di consulenza F&CA – Financial and Capital Advisor, per presentare il suo libro da un mese nelle librerie, dal titolo “Italia Green”. L’iniziativa è in programma alle ore 18,30, nella sala eventi dell’Hotel Fogliano sul lungomare di Latina.