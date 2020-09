Latina, più di cento in Piazza del Popolo per la Tavolata senza Muri

Shares

LATINA – Oltre cento persone sedute a tavola sotto i portici dell’Intendenza di Finanza di Piazza del Popolo a Latina rispettando le norme anti covid per la “Tavolata italiana senza muri” organizzata dai gruppi locali del Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), Focsiv (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario) e Caritas Migrantes con il supporto del Siproimi per sensibilizzare alla solidarietà, all’accoglienza e alla cultura della comunità inclusiva.

Cento ospiti e 30 volontari che a partire da mezzogionro hanno servito i pasti preparati alla Mensa diocesana. Presenti il sindaco di Latina, Damiano Coletta e il vescovo Mariano Crociata.

Com’è andata lo abbiamo chiesto all’assessora ai servizi sociali Patrizia Ciccarelli: “Sono molto soddisfatta, è la dimostrazione che possiamo lavorare per creare una comunità sempre più inclusiva, accogliente ed è stata anche un’utile occasione di incontro tra le diverse realtà che operano in questo ambito e da cui sono già nata idee per nuove progettualità”.

