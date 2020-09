Statale 66, la band di Stracult in concerto a Latina

Shares

LATINA – L’associazione Hellzapoppin di Latina, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Astrolabio e l’ Assessorato alla Cultura, al Turismo ed allo Sport del Comune di Latina, organizza nell’ambito della rassegna Estate in Comune, La notte del Beat e del Surf Rock, concerto della band romana, Statale 66. L’appuntamento è per venerdì 18 settembre, alle 21 nei Giardini Comunali. L’esibizione sarà preceduta da un breve happening musicale con i ragazzi dei centri dell’Astrolabio, curato da Alessandro Loreti e Marcello De Dominicis.

Gli Statale 66 (noti per le versioni beat/rock di colonne sonore interpretate al programma Stracult su Rai 2) nascono a Roma,alla fine degli anni anni 90. La loro biografia è ricca di importanti collaborazioni e di grandi successi. Il loro sound mescola le complesse armonie vocali dei gruppi 60’s come i Beach boys, The Zombies, The Beatles con un approccio strumentale più surf e garage, contaminato dal primo Rock’n’roll e Surf (Chuck Berry, Dick Dale), ilChicago Blues (Little Walter, Muddy Waters), il tutto condito da delle tematiche e da un’estetica proto-punk metropolitana alla Velvet Underground.

I biglietti del concerto si possono trovare in prevendita ,presso i negozi di dischi di Latina, “Freak Out” sito in Corso Matteotti 63 e “Vinileria” (Corso Matteotti 204/206). Per prenotarvi al concerto potete telefonare ai numeri 339/6290270 e 335/1410305. La prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento dei biglietti.