A Latina 200 monopattini in sharing. Partono il servizio e i controlli

LATINA – Sono duecento, andranno a velocità limitata, potranno girare solo nell’area individuata (dal centro fio al Mare, ma non su Via Epitaffio) e oltrepassata la zona di servizio di 11,8 km quadrati si spegneranno automaticamente. Sono stati presentati in Piazza del Popolo e potranno essere noleggiati a partire da oggi i nuovi monopattini elettrici. A breve la flotta green sarà implementata con 100 e-bike per un totale di 300 mezzi da usare in sharing con l’obiettivo di disincetivare l’uso del mezzo privato.

E’ questa la vision del gestore Helbiz che ha risposto all’avviso del Comune con l’esperienza che gli deriva dall’aver attivato il servizio in 15 città italiane (tra cui Roma, Milano, Torino e Napoli) dove sono validi l’abbonamento eventualmente sottoscritto a Latina e la app. La particolarità a Latina riguarda gli abbonati del servizio di trasporto pubblico locale che godranno di alcune agevolazioni.

“Le città con l’emergenza Covid-19 – dichiara il Sindaco di Latina, Damiano Coletta – hanno cambiato le loro identità e la spinta verso una mobilità sostenibile si è fatta sempre più importante. Il lancio dello sharing di monopattini e biciclette elettriche è un passo fondamentale in questo senso ed avvicina sempre di più Latina alla visione di città che questa Amministrazione ha sempre avuto: una città smart, giovane e attenta all’ambiente”.

“Dopo il car sharing elettrico e la realizzazione di una rete di ricarica elettrica aperta anche al mercato delle auto private, il Comune di Latina apre ad un nuovo, importante servizio per la cittadinanza nell’ambito della mobilità sostenibile. Una valida e intelligente alternativa per chi deve spostarsi nella nostra città”, secondo l’Assessore alla Mobilità, Dario Bellini che ha già chiesto di estendere in servizio al quartiere Nuova Latina che per il momento ne è escluso.

COME FUNZIONA – A illustrare come funzionerà il servizio, il responsabile Helbiz Matteo Tanzilli: “Sotto i 14 anni il mezzo non può essere utilizzato, tra i 14 e i 18 va usato con il casco light e oltre i 18 può essere usato anche senza, ma noi consigliamo comunque di indossare la protezione”.

NO GUIDA PERICOLOSA E SOSTA SELVAGGIA – Contemporaneamente al servizio partiranno i controlli. Ai vigili infatti toccherà sin da subito un’azione di monitoraggio sul corretto utilizzo dei mezzi elettrici (in sharing ma anche privati). “Vigileremo sul rispetto delle regole. Stiamo già da tempo facendo già opera di prevenzione e sensibilizzazione “, ha spiegato il vicecomandante della polizia locale Rigliaco. LE REGOLE

Dalle 16 alle 20 di oggi sabato 3 ottobre inoltre si terrà in piazza del Popolo un evento sulla sicurezza in collaborazione con l’Amministrazione comunale per sensibilizzare sul corretto uso del mezzo e sulle buone norme comportamentali, sia a livello di guida, sia per ciò che riguarda il riposizionamento dei mezzi a fine noleggio. Per l’occasione sarà anche possibile effettuare test drive gratuiti.

LE TARIFFE – Per il noleggio sarà sufficiente scaricare l’applicazione mobile gratuita di Helbiz su cellulare Android e iOS, localizzare il mezzo più vicino e sbloccarlo mediante la scansione di un codice QR situato sul manubrio. Le tariffe saranno di 1€ per lo sblocco iniziale + 0,20€ al minuto per le corse in monopattino, di 0.25€ per lo sblocco iniziale + 0,10€ al minuto per quelle in e-bike. Alle tariffe standard si aggiunge la possibilità di usufruire di una vantaggiosa tariffa flat – Helbiz UNLIMITED al costo di 29.99 euro al mese – che permette di effettuare un numero di corse giornaliere illimitato della durata di 30 minuti (a distanza di almeno 20 minuti l’una dall’altra).

Latina sarà anche la prima città italiana a garantire un pacchetto di benefit legati all’utilizzo di Helbiz in combinazione con il trasporto pubblico. Tutti i possessori di un abbonamento TPL, sia mensile che annuale, potranno infatti redimere un welcome bonus da 2 corse di 15 minuti ciascuna e beneficiare di uno sconto aggiuntivo del 30% della tariffa di base per tutto il periodo di validità dell’abbonamento sulle corse effettuate con Helbiz. Basterà una foto della tessera TPL per ricevere il coupon univoco da inserire nell’app Helbiz. Sarà possibile ricevere lo sconto online dopo alcuni giorni dal lancio del servizio.