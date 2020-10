Aprilia, arrestato dai carabinieri con sette etti di cocaina

Shares

APRILIA – Sorpreso con sette etti di cocaina è stato arrestato ieri sera un 49 enne di Aprilia. L’uomo è stato intercettato dai carabinieri nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti, e sottoposto a perquisizione prima personale e poi domiciliare. Oltre alla droga sono stati trovati e sequestrati due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.