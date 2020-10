Lutto in casa Zingaretti, muore la mamma del Presidente della Regione Lazio

Shares

Si è spenta questa mattina in una clinica romana Emma Di Capua, madre del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell’attore Luca e di Angela. Aveva 86 anni ed era malata da tempo. Da bambina sfuggì ai rastrellamenti durante la Seconda Guerra Mondiale quando i nazisti si presentarono a casa di Angelo Di Capua il 16 ottobre del 1943. Si salvò trovando ospitalità in un convento, ma ad Aushwitz finì la vita di Ester, la nonna. Una storia che i tre fratelli Zingaretti raccontarono in occasione dei 70 anni da quel rastrellamento.

Condoglianze e vicinanza sono state espresse al presidente Zingaretti da tutte le forze politiche presenti in consiglio regionale.