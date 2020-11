Al Goretti di Latina tensostruttura Covid in dirittura d’arrivo

Shares

(foto da Salute Lazio)

LATINA – Arredi arrivati, barelle pronte, ossigeno e nuove strumentazioni e si parte. Oggi gli ultimi ritocchi alla tensostruttura realizzata nel parcheggio esterno dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina che consentirà un aumento di 22 posti letto per il pronto soccorso di Latina, L’obiettivo liberare rapidamente le ambulanze, ferme in attesa di lasciare in ospedale i pazienti, ma anche avere un tesoretto di ulteriori posti in cui avviare – come avviene al Pronto Soccorso – l’assistenza ai pazienti affetti da Covid che hanno bisogno di cure celeri per ridurre i sintomi dell’infezione.

Nonostante la curva dei contagi resti alta, in questi giorni la pressione sull’ospedale sta conoscendo una prima leggera flessione anche grazie ai posti letto messi nuovamente a disposizione della Asl di Latina dallo Spallanzani. Il problema è semmai convincere i pazienti al trasferimento.