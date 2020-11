Peggiorano le condizioni del sindaco di Latina Coletta: ricoverato al Goretti

Shares

LATINA – E’ stato ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti il sindaco di Latina Damiano Coletta risultato positivo al Covid nella giornata di martedì. Coletta che era monitorato a casa, oggi ha accusato un peggioramento dei sintomi e si è recato in ospedale per un controllo che ha confermato l’opportunità di un ricovero in via cautelativa. Così ha deciso l’unità multidisciplinare Covid.

Il sindaco, una volta accertata anche con il tampone molecolare la sua posititività, il 25 novembre si era rivolto direttamente ai cittadini per chiarire la sua situazione parlando in una diretta Fb.

Il primo cittadino: «Devo sostenere una terapia antivirale che può essere somministrata solo in ambiente ospedaliero, tornerò presto a casa»

I CASI DI OGGI – Oggi la Asl ha comunicato 169 nuovi contagi da coronavirus e tre decessi di pazienti di Lenola, Sermoneta e uno di fuori provincia.