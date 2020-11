Slitta il match tra Top Volley Cisterna e Modena. Due giocatori negativizzati

Shares

LATINA – La Lega Pallavolo serie A ha disposto il posticipo della partita tra Top Volley Cisterna e Leo Shoes Modena che ora è in programma mercoledì 25 novembre alle ore 18:00. Il match tra pontini e modenesi, inizialmente anticipato a sabato 21, è in programma al palazzetto dello sport di viale delle province a Cisterna di Latina ed è valido per l’undicesima giornata del campionato di Superlega.

La Top Volley rende noto che, a seguito dei tamponi molecolari a cui s’è sottoposto l’intero gruppo squadra nelle giornate di venerdì e domenica, si sono riscontrate due negativizzazioni di altrettanti membri del gruppo squadra contagiati in precedenza.

Il resto del gruppo squadra, risultato sempre negativo ai precedenti test, riprenderà così in sicurezza gli allenamenti agli ordini di coach Boban Kovac e del suo staff. Secondo le disposizioni i restanti membri del gruppo squadra ancora positivi stanno continuando a osservare il periodo di quarantena previsto.

La squadra di coach Boban Kovac dovrà anche recuperare anche due partite: quella con la Lube, dell’8 novembre scorso e quella con il Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in programma il 15 novembre scorso. Questi due match erano stati rinviati a causa della positività al Covid-19 di “più di tre atleti della squadra ospite”. Non si conosce la data del recupero e attualmente queste due partite sono ancora rinviate a data da destinarsi.