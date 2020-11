Basket, al Palabianchini la Benacquista Latina affronta San Severo

Shares

LATINA – Prende il via oggi al PalaBianchini di Latina (sabato 21 novembre alle 18,30), il campionato di serie A2 per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che disputerà la prima partita della regular season. Gli uomini di coach Gramenzi si troveranno di fronte la formazione pugliese dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo, gara valevole per la 3° giornata del Campionato di Serie A2 che, per le note vicende legate alla pandemia, è diventato il match di esordio. Si giocherà senza pubblico.

«Inizia una stagione particolare sia dal punto di vista del Covid, con tutte le relative problematiche, sia perché è una stagione in cui si evidenzia la netta differenza tra due gruppi – dichiara coach Franco Gramenzi – Sarà un campionato molto, molto duro e sarà importante concentrarsi subito sull’obiettivo salvezza cercando di ottenere il maggior numero di punti possibile in casa, cominciando dal primo impegno di sabato, perché vincere in trasferta non sarà assolutamente semplice. Sicuramente dobbiamo continuare a lavorare molto, soprattutto con i giocatori meno esperti di questa categoria, e ce ne sono. In questa prima parte ci affideremo ai più esperti, aspettando che i giovani acquisiscano esperienza per affrontare un campionato di questo livello».

Per Lorenzo Baldasso le sensazioni alla vigilia sono buone anche se “è difficile perché al di la delle partite di Supercoppa, è tanto che non giochiamo partite di campionato. Fortunatamente – aggiunge l’atleta – veniamo da tanti giorni consecutivi di lavoro, non ci siamo dovuti fermare per casi di Covid, e questa potrebbe essere un’arma a nostro favore”.