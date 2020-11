Violenza contro le donne, evento on line del Rotaract Latina

Shares

LATINA – Venerdì 27 Novembre alle ore 18:00, il Rotaract Club Latina organizza un evento on line dal titolo “Nuovi scenari di violenza sulle donne- Alla luce degli effetti del Codice Rosso e del lockdown”.

“Purtroppo, quello della violenza contro le donne è un tema quotidiano, che sembra essersi acuito durante i mesi del lockdown. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare tutti, uomini e donne, a questo doloroso tema a distanza di qualche giorno dalla ricorrenza del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ci teniamo a farlo attivamente, con uno spazio di confronto tra esponenti della magistratura, della medicina legale, della criminologia, delle istituzioni e delle associazioni a sostegno delle donne. Abbiamo organizzato, in parallelo, una mostra fotografica virtuale, la campagna mediatica ‘Puoi scegliere, denuncia’, sui nostri canali social (Facebook e Instagram) per svegliare le coscienze e ricordare l’importanza di impegnarsi a cercare di fermare questa piaga e di denunciare. Un impegno quello sul tema che il Rotaract porta avanti da anni a testimonianza di quanto sia necessario educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto”, dichiara Samantha Campo, Presidente del Rotaract Club di Latina.

IL PROGRAMMA – L’evento si aprirà con i saluti: del Presidente del Rotaract Club Latina Dott.ssa Samantha Campolo, del Presidente Rotary Club Latina Generale Pasquale Tarricone e del Sindaco di Latina Dr. Damiano Coletta.

Interverranno: il Giudice presso la Prima Sezione Penale del Tribunale di Roma Dott. Valerio de Gioia, la Psicologa Criminologa Dott.ssa Flaminia Bolzan, il Medico Legale e socio Rotaract Club Latina Dr. Nicola Di Fazio, la Presidente del Centro Donna Lilith Latina Dott.ssa Francesca Innocenti. A moderare l’evento sarà la Segretaria del Club, Dott.ssa Giulia Ficarola.

Il pubblico potrà intervenire scrivendo le domande nella sezione commenti della diretta. Il Rotaract Club Latina ha deciso di approfondire il tema delle violenze sulle donne, aumentate nel corso del lockdown, e degli effetti del Codice Rosso. Questo salotto sarà occasione di denuncia e di confronto con particolare attenzione alla situazione in Italia.

Per seguire la diretta:

Su Facebook: basta mettere mi piace alla pagina Facebook del Rotaract Club Latina (https://www.facebook.com/RotaractLatina ) per ricevere la notifica quando partirà l’evento in diretta.

Su You Tube: basta collegarsi su You Tube al link del canale del Rotaract Club Latina dove sarà trasmessa la diretta: https://www.youtube.com/channel/UC-YACamaGhQhm3i4at8XLnA