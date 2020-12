Colloqui digitali per gli inquilini dell’ Ater Latina: operativa la piattaforma telematica

Shares

LATINA – I 7200 titolari o inquilini di case di edilizia residenziale pubblica sul territorio della provincia di Latina potranno evitare spostamenti inutili e chiedere un colloquio a distanza anticipando la ragione della propria richiesta in modo da trovare il funzionario addetto preparato e con i documenti giusti alla mano. La novità parte proprio dall’Ater di Latina ed è stata presentata oggi nella sede di Via Curtatone dal commissario Marco Fioravante e dal direttore Paolo Ciampi.

“Un’esperienza pilota, ringrazio l’Ater di Latina di averla attivata”, ha commentano l’assessore Massimiliano Valeriani che ha intenzione di estenderla anche alle altre Ater del Lazio. “Quella di Latina è un risposta nuova che nasce in tempi difficili ma che aiuterà il rapporto tra l’operatore pubblico e i cittadini”, ha voluto sottolineare l’ Assessore alle politiche abitative e urbanistica del Lazio che ha sostenuto da subito la realizzazione del progetto ideato dal commissario.

“La piattaforma è un’opportunità in più che offriamo ai nostri utenti, non sostituisce il colloquio tradizionale, ma pensiamo sia un vantaggio soprattutto per chi risiede in Comuni molto distanti dalla nostra sede di Latina, penso a Castelforte e Spigno, ma anche ai Lepini, e deve affrontare un viaggio per raggiungere gli uffici. Una modalità che ci ha suggerito la pandemia ma che siamo certi rappresenti il futuro”, sottolinea Fioravante consapevole che nell’immediato servirà anche la solidarietà intergenerazionale che permetterà ai nonni di avvalersi almeno per la prima attivazione dell’aiuto tecnologico di figli e nipoti. E il sistema sarà ormai prassi quando ad abitare le case Ater ci saranno le generazioni digitali.

Ogni anno negli uffici della struttura entrano circa 4200 persone per soddisfare esigenze di vario genere che potranno ricevere assistenza prendendo un appuntamento sul sito dell’Ater con pochi passaggi semplici e intuitivi. “Oggi – spiega ancora Marco Fioravante– abbiamo aggiunto una opportunità di dialogo che è veloce, efficiente e comoda per i nostri inquilini, una opportunità che si aggiunge ai canali tradizionali e li rende anche meno carichi e quindi più efficienti. Colgo l’occasione per ringraziare tutta la struttura per il lavoro svolto e la disponibilità al cambiamento”.

IL MODELLO – L’Ater di Latina ha dunque reso operativa una piattaforma telematica (utilizzabile a partire dai prossimi giorni) che sarà indicata da un banner o da un avviso sulla home page di www.ater.it . Una volta preso l’appuntamento e ricevuto sulla propria mail il link necessario, il proprietario o inquilino di casa popolare avrà in videoconferenza la risposta alle sue domande e ai suoi bisogni, ma potrà essere anche guidato per esempi alla compilazione di moduli e domande. “Il programma oltretutto seleziona soltanto l’ufficio incaricato della risposta. Un passo ulteriore per rendere facile il rapporto tra chi offre servizi pubblici e chi ne usufruisce. Dal punto di vista dell’azienda è un’operazione che ottimizza il lavoro e consente di aumentare la velocità nel dare risposte al pubblico”, dicono dall’Ater.