Nuovo sacerdote a Le Forna, a Ponza arriva Padre Francesco Bishay

Shares

PONZA – Un sacerdote egiziano a Ponza. Sarà l’arcivescovo di Gaeta Monsignor Luigi Vari a presiedere la celebrazione di inizio del ministero di padre Francesco Bishay. Lunedì prossimo 7 dicembre alle 17.00 nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima Assunta in Cielo a Ponza, nella frazione Le Forna, la celebrazione sarà occasione per ringraziare don Salvatore Maiorana al termine del servizio pastorale di parroco.

Padre Bishay appartiene all’Ordine dei Frati minori per la provincia d’Egitto. Ha studiato teologia e si è specializzato in sociologia e psicologia.