Cisterna, festa al ristorante con balli e trenini: multati consigliere comunale e ristoratore

CISTERNA – Una serie di contravvenzioni sono state elevate al consigliere comunale di Cisterna, Luigi Iazzetta, che nei giorni scorsi, violando le restrizioni imposte dai decreti della Presidenza del Consiglio e dall’ultimo decreto-legge, per il contenimento della pandemia da Sars Cov-2, ha preso parte ad un pranzo che si è poi trasformato in una festa danzante con tanto di trenini e balli sui tavoli. Era stato lo stesso consigliere a postare sui suoi profili social alcune fotografie dell’evento nel locale di Via Nettuno.

Dopo gli accertamenti compiuti dagli agenti del Commissariato di polizia sono arrivate le sanzioni a lui e al proprietario del ristorante, mentre proseguono gli accertamenti per identificare gli altri invitati.

I due sono accusati di non aver utilizzato alcune precauzione a partire dalle mascherine e dall’obbligatorio distanziamento ai tavoli.