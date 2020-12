Falciato mentre attraversava la Pontina, la vittima è Christian Ricci di Cisterna

Shares

CISTERNA – La polizia stradale di Aprilia ha ricostruito la dinamica dell’incidente in cui è rimasto ucciso questa mattina sulla Pontina un operaio quarantenne di Cisterna. L’uomo, Christian Ricci, è stato travolto all’altezza del km 32,200 sulla corsia nord in direzione di Roma, mentre attraversava l’arteria probabilmente per raggiungere il distributore dell’Agip sull’altra corsia e dopo aver lasciato l’auto in sosta a circa due chilometri di distanza. Secondo quanto emerso dai rilievi della Stradale, Ricci è stato colpito da un primo veicolo e immediatamente investito da una seconda autovettura che lo ha trascinato per alcuni metri. Per lui non c’è stato nulla da fare