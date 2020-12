Latina, un chilo e mezzo di cocaina in casa, nei guai un 27 enne nel quartiere Nicolosi

Shares

LATINA – Un ragazzo di 27 anni di Latina, L.D.B., è stato arrestato questa mattina dalla polizia per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti: aveva un chilo e mezzo di cocaina in casa.

A destare l’attenzione degli agenti della squadra Volante, durante un servizio di osservazione, è stato l’andirivieni dalla sua abitazione del Quartiere Nicolosi ed è bastato bloccare un uomo appena sceso dall’abitazione trovandolo e in possesso di una dose di droga per capire da dove proveniva.

La perquisizione dell’abitazione ha permesso il rinvenimento di un chilo e mezzo circa di cocaina, insieme al materiale per il confezionamento ed il taglio della droga. All’interno della casa gli agenti hanno bloccato anche un altro uomo trovato in possesso di una dose di droga.

Lo spacciatore invece, L.D.B. del 1993, incensurato, insospettabile, trovato in possesso di una enorme quantità di cocaina pronta per lo spaccio, di tutto il materiale utile al confezionamento in dosi e di 3.500 euro sicuro provento dell’attività illecita, è stato arrestato.