Gaeta, invia al figlio di 10 anni un video in cui mostra una pistola: denunciato

GAETA – Era stato allontanato dalla casa famigliare per maltrattamenti nei confronti della moglie e ha deciso di spaventarla inviando al figlio di 10 anni un video in cui mostrava una pistola. Un gesto evidentemente intimidatorio dal momento che il ragazzino vive con la ex moglie. Un 44e enne di Gaeta è stato denunciato dai carabinieri dopo che – perquisendo l’abitazione – hanno trovato l’arma, fortunatamente a salve. L’uomo deve rispondere di minaccia aggravata.