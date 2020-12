Il vescovo Crociata al Goretti per gli auguri di Natale

Shares

LATINA – Il vescovo di Latina Mariano Crociata ha portato questa mattina il suo saluto al Goretti, ricevuto dal direttore del presidio Sergio Parrocchia nella sala conferenze della palazzina direzionale, vista l’inaccessibilità – se non per motivi di salute – dell’ospedale di Latina, a causa del Covid. Crociata ha indirizzato un messaggio di bene ai ricoverati e un messaggio di speranza in vista del Natale, preceduto da un dono consegnato ai degenti che dovranno affrontare le Feste in ospedale: un piccolo presepe da tenere sul comodino.

Da alcune settimane sei sacerdoti portano la Comunione ai malati anche nei reparti Covid, protetti da tute, guanti e visiere e dopo aver fatto un apposito corso di formazione.