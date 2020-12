Il sindaco di Latina Coletta negativo al Covid: l’esito dell’ultimo tampone

Shares

LATINA – “Il risultato dell’ultimo tampone molecolare è negativo, da oggi riprendo il mio impegno per la città in presenza, anche se sempre con grande prudenza”, è il tweet di questa mattina del sindaco Coletta che ha ricevuto il regalo di Natale più bello. “Ancora un grazie a tutti per l’affetto ricevuto e grazie al personale dell’ospedale Santa Maria Goretti”.