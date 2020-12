Lotta all’Hiv, Latina entra nella rete mondiale Fast Track Cities

Shares

LATINA – Latina entra ora anche ufficialmente nella rete Fast Track Cities, iniziativa lanciata in occasione della conferenza mondiale AIDS nel 2014, che permette alle città di tutto il mondo di aderire ad una comunità internazionale e condividere azioni locali per porre fine all’Aids e ad altre epidemie entro il 2030.

LA FIRMA GIOVEDI’ – Il Sindaco di Latina Damiano Coletta sottoscriverà in diretta streaming l’impegno della città di Latina che dovrà favorire lo scambio e il raccordo tra le Associazioni coinvolte, la Asl e IAPAC, organizzando incontri con tutti i soggetti firmatari della dichiarazione e coordinandone le iniziative. La firma avverrà nell’ambito di un evento che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune domani, giovedì 17 dicembre, alle ore 16.00, al quale prenderà parte, oltre al Sindaco Damiano Coletta, anche il Vice Presidente IAPAC, Bertrand Audoin, che firmerà per conto di IAPAC.

Parteciperanno inoltre: Giorgio Casati, Direttore Generale della Asl di Latina; Miriam Lichtner, Dirigente del Reparto di Malattie Infettive dell’ospedale civile Santa Maria Goretti; Valerio Vitale, Responsabile Salute dell’Associazione “Sei come sei – Arcigay Latina”; Luisa Mobili, Consigliera comunale e referente per Latina.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO –

90-90-90 entro il 2020: 90% di persone con Hiv che conoscono il proprio status; 90% delle persone

che conoscono il proprio stato e sono in terapia antiretrovirale;

90% di persone in terapia che raggiungono la soppressione virale;

95- 95-95 entro il 2030: 95% di persone con Hiv che conoscono il proprio status; 95% delle persone che conoscono il proprio stato e sono in terapia antiretrovirale; 95% di persone in terapia che raggiungono la soppressione virale.