Roma-Latina e altre infrastrutture, il PD: “Iniziativa con Ministro De Micheli e un tavolo di confronto con il territorio”

Shares

LATINA – “Il PD è impegnato a superare le criticità in ordine alle infrastrutture della nostra provincia , tema a cui attribuisce carattere strategico e prioritario, insieme al rafforzamento della sanità sia come strutture ospedaliere sia come sanità territoriale che svolge un ruolo fondamentale”. Lo affermano in una nota Claudio Moscardelli, segretario Provinciale PD, i consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna e il presidente della Provincia Carlo Medici che propone “da subito un confronto con categorie produttive e associazioni sindacali per seguire gli investimenti e per un confronto sullo sviluppo del territorio”. Il Pd in vista dell’iniziativa online con il Ministro per le Infrastrutture in programma l’11 dicembre, fa il punto della situazione sulla Roma-Latina, sulla Bretella e sulle altre opere infrastrutturali che – se realizzate – cambierebbero il passo della provincia di Latina.

A CHE PUNTO SONO

1) Autostrada Roma Latina è inserita nell’allegato infrastrutture delle opere strategiche e prioritarie approvato con il decreto semplificazioni. Stazione appaltante Autostrade Lazio (società mista Regione e Anas). Disponibili 468 milioni di euro; aumento certo delle risorse il cui ammontare è in via di definizione. Previsto il pedaggio autostradale. Costo 1,5 miliardi .

2)Bretella Campoverde Cisterna Valmontone. È inserita nell’allegato infrastrutture delle opere strategiche e prioritarie . Strada a quattro corsie costo 600 milioni di euro. Sarà nominato commissario straordinario, auspicabilmente Astral. Disponibili 300 milioni . In via di attribuzione intero finanziamento pubblico per cui non ci sarà pedaggio autostradale.

3) Delibera Regionale per utilizzo fondi europei : raddoppio strada Monti Lepini e congiungimento a Frosinone al casello autostradale. Gronda Ferroviaria Latina, Aprilia, Pomezia, Roma con investimento di 350 milioni di euro . Raddoppio Formia Cassino. Ripristino linea ferroviaria Terracina Priverno.

4) Pedemontana Formia. Progettazione Anas in corso, disponibili 80 milioni di euro . Il finanziamento sarà aumentato fino a coprire il costo totale dell’opera ossia 300 milioni di euro. Con questa opera e con raddoppio Formia Cassino, il porto di Gaeta sarà collegato all’autostrada A1 e potrà entrare nelle Autostrade del mare.

5) ospedale del Golfo. Concluso studio di fattibilità si procederà con gara d’appalto . Costo 80 milioni di euro . È interamente finanziato .

6) nuovo ospedale di Latina. Con uscita della sanità del Lazio dal commissariamento per deficit è stato sbloccato un miliardo di euro per l’edilizia sanitaria del Lazio. Il PD ha ottenuto che venisse deliberata nella nuova rete ospedaliera la realizzazione del nuovo ospedale di Latina.

60 milioni sono già stati attribuiti dal Ministero alla Asl di Latina per la parte energetica e 240 milioni saranno deliberati dalla Regione Lazio . Finanziamento interamente pubblico. Si sta approntando lo studio di fattibilità propedeutico alla gara d’appalto.