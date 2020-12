Scuola a singhiozzo con le quarantene, la Gilda organizza assemblee online

Shares

LATINA – «Nonostante le avvenute nomine a tempo determinato le scuole sono a tutt’oggi in sofferenza nella copertura delle cattedre a causa delle continue quarantene imposte a insegnanti, dirigenti, personale Ata e alunni già a partire dalle scuole dell’infanzia». Lo evidenzia la coordinatrice provinciale della Gilda Insegnanti, Patrizia Giovannini.

Molte sono le segnalazioni di casi di positivi al coronavirus all’interno degli istituti, «ma sui dati reali dei contagi nelle scuole – denuncia Giovannini – continua a mancare chiarezza. Le percentuali riferite dal ministero non aiutano a comprendere l’effettiva portata del contagio negli istituti scolastici. Molti docenti sono preoccupati per l’assenza di idonee misure di sicurezza e a levare un grido di aiuto sono soprattutto gli insegnanti della scuola dell’infanzia, dove non si è mai smesso di fare lezione in presenza e dove si è derogato al distanziamento nelle aule».

«Ogni giorno – continua la segretaria del sindacato pontino – si contano classi a casa in isolamento fiduciario. Per via delle continue interruzioni determinate dalla quarantena di docenti e alunni la didattica nel primo ciclo d’istruzione sta procedendo a singhiozzo, con effetti dannosi sull’apprendimento e la programmazione delle attività. In queste condizioni la scuola in presenza non svolge più la sua funzione formativa ed educativa e viene meno al suo compito più importante».

Al fine di discutere delle criticità legate all’emergenza sanitaria la Gilda ha organizzato una giornata di assemblee online che si terranno in contemporanea su tutto il territorio nazionale. Al centro del dibattito ci saranno la situazione politico sindacale, il protocollo di sicurezza, la didattica integrata, la legge di bilancio 2021, i lavoratori fragili e lo stato dell’arte di concorsi e supplenze. L’iniziativa, rivolta a tutti i lavoratori della scuola, è in programma per l’11 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 11.00. La si potrà seguire su youtube, all’indirizzo: https://youtu.be/N3aRJg-uLUo.