Latina, via allo smontaggio dell’albero di Natale

LATINA – E’ cominciato questa mattina in Piazza del Popolo a Latina lo smontaggio del grande albero di Natale. Il braccio meccanico in ausilio ad una squadra di operai dotati di caschetti, ha cominciato il suo lavoro di buon’ora e l’opera è già a buon punto. Uno alla volta anche gli addobbi e le luminarie, ancora presenti in città, spariranno.

E’ proprio arrivato il momento di salutare le feste in attesa che l’albero torni a far mostra di sé nel 2021, sempre che il proprietario, l’imprenditore titolare della Stim srl di Latina, vorrà tornare a metterlo a disposizione della città come è ormai tradizione.